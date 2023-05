EQS-News: tonies‘ starkes Momentum setzt sich 2023 mit einem Umsatzwachstum von 42% im ersten Quartal fort – auf gutem Weg zu einem positiven bereinigten EBITDA im GJ 2023

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

tonies' starkes Momentum setzt sich 2023 mit einem Umsatzwachstum von 42% im ersten Quartal fort – auf gutem Weg zu einem positiven bereinigten EBITDA im GJ 2023



Quartalsmitteilung Q1 2023 tonies‘ starkes Momentum setzt sich 2023 mit einem Umsatzwachstum von 42% im ersten Quartal fort – auf gutem Weg zu einem positiven bereinigten EBITDA im GJ 2023 Konzernumsatz steigt um +42% auf EUR 65 Mio. (Q1 2022: EUR 46 Mio.), getrieben durch internationale Expansion

US-Umsatz hat sich auf EUR 19 Mio. mehr als verdreifacht (Q1 2022: EUR 6 Mio.), mit der stärksten Wachstumsrate im Einzelhandelskanal dank der erfolgreichen Einführung bei wichtigen Handelspartnern LUXEMBURG, 11. Mai 2023 // tonies SE ("tonies"), eine international führende digitale Audio-Plattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat die Ergebnisse für das erste Quartal 2023, das am 31. März 2023 endete, veröffentlicht. Nach einem außergewöhnlich starken vierten Quartal 2022 setzte sich das starke Momentum von tonies auch im Jahr 2023 fort. Marcus Stahl, Mitgründer und Co-CEO, sagt: "Nach einer bemerkenswerten Performance im Jahr 2022 und einem außergewöhnlichen vierten Quartal hat sich unser Schwung im Jahr 2023 fortgesetzt, wo wir im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 42% verzeichnen konnten, das durch ein erfolgreiches Ostergeschäft getragen wurde. Mit diesem vielversprechenden Jahresauftakt sind wir auf gutem Weg, im Jahr 2023 ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen. Im Laufe dieses Jahres werden wir unsere Marke weiter stärken und unser Produktportfolio erweitern. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen schon jetzt von einigen großartigen Initiativen berichten können. Wir sind absolut begeistert, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products in der tonies-Familie willkommen zu heißen, da dies beliebte Figuren wie Batman und Wonder Woman als Tonies-Figuren zum Leben erweckt. Dies ist eine wunderbare Bereicherung unseres Portfolios. Darüber hinaus werden wir in den kommenden Monaten weitere Initiativen vorstellen, darunter die Einführung einer limitierten Disney Toniebox-Edition und eine Zusammenarbeit mit dem Gebäckhersteller Bahlsen." Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2023 um +41,9% auf EUR 65,1 Mio. (Q1 2022: EUR 45,9 Mio.), angetrieben durch ein sehr starkes Ostergeschäft in den verschiedenen Regionen. Alle Regionen verzeichneten im ersten Quartal 2023 ein zweistelliges Wachstum. Der US-Markt wuchs weiterhin rasant und erzielte im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von +220,8% auf EUR 19,0 Mio. Dieses Wachstum wurde durch alle Vertriebskanäle getragen, wobei der Einzelhandel aufgrund der fortschreitenden Einführung bei wichtigen Einzelhandelspartnern die höchste Wachstumsrate aufweist. Im Jahr 2023 wird die Gesamtzahl der Verkaufsstellen deutlich auf über 6.000 ansteigen, verglichen mit etwa 4.200 Ende 2022. Die Expansion wird vor allem durch die Aufnahme in 1.700 Walmart-Märkten und weiteren 700 Target-Märkten (womit sich die Gesamtzahl der Target-Märkte auf 1.800 erhöht) ab Herbst vorangetrieben. In der profitablen DACH-Region stieg der Umsatz um +11,2% auf EUR 39,2 Mio., getragen durch ein deutliches Wachstum der digitalen Vertriebskanäle von tonies, bestehend aus den eigenen Online-Shops und dem Amazon-Marktplatz. Im Rest der Welt wuchs der Umsatz um +46,8% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 6,9 Mio., angetrieben von Großbritannien und einem besonders starken Wachstum in Frankreich. Darüber hinaus expandierte tonies mit seinem europäischen Webshop in 10 weitere Länder und bietet Tonies-Figuren in drei verschiedenen Sprachen an (Deutsch, Englisch und Französisch). Im ersten Quartal 2023 konnte tonies seine internationale Präsenz erfolgreich ausbauen, der regionale Umsatzanteil außerhalb der DACH-Region stieg deutlich von 23% in Q1 2022 auf 40% an. Dies zeigt, dass tonies bei seiner globalen Expansion große Fortschritte erzielt. Bezogen auf die Produktkategorie stiegen die Umsatzerlöse von Tonieboxen im Vergleich zum Vorjahr um +45,3% auf EUR 13,5 Mio. Neben der anhaltend starken Umsatzentwicklung des Standard-Toniebox-Portfolios setzt tonies auch weiterhin erfolgreich auf Sondereditionen mit Partnern. Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg um +38,6% auf EUR 48,5 Mio. Dazu trugen sowohl lizenzierte Tonies von Drittanbietern, darunter Peppa Wutz und Rolf Zuckowski, als auch Tonies mit selbst produzierten Inhalten und eigenem Design, wie tonies erste eigene Lizenzmarke „Schlummerbande“, bei. Dabei baute tonies sein Portfolio weiter aus und brachte im ersten Quartal rund 60 neue Tonies-Figuren auf den Markt, darunter weitere Tonies aus der eigenen Schlummerbande-Reihe, PAW Patrol, Cocomelon, Die Schlümpfe, Rolf Zuckowski und Peppa Wutz. Darüber hinaus hat tonies die Produktkategorie um zwei völlig neue Formate erweitert: den Nachtlicht-Tonie, der schöne Melodien und die Möglichkeit, persönliche Gute-Nacht-Botschaften aufzunehmen, mit einem warmen Licht kombiniert, und das magische Malbuch, bei dem ein Hörspiel das Malbuch mit zur Geschichte passenden Illustrationen begleitet. Im Bereich Accessories & Digital wuchs der Umsatz um +93,6% auf EUR 3,1 Mio., vor allem aufgrund von Kopfhörern und Produkten in der Kategorie Transport, darunter Character Bag und die erfolgreich eingeführte „Listen & Play“ Bag. Vermögens- und Finanzlage Die Vermögens- und Finanzlage der Gruppe hat sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2022 unter Berücksichtigung des saisonalen Mittelabflusses nicht wesentlich verändert. Prognosen für das Gesamtjahr 2023 tonies bestätigt seine Prognose für 2023 mit einem Konzernumsatz von EUR 354 Mio. und einem US-Umsatz von EUR 116 Mio., basierend auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von USD 1,08. Dies impliziert ein Umsatzwachstum von +37% für die Gruppe und von +77% für die USA. tonies erwartet außerdem eine positive bereinigte EBITDA-Marge für 2023 (2022: -2,4%). Die Prognose basiert auf der Annahme, dass es im Jahr 2023 zu keiner weiteren wesentlichen Verschlechterung des Konsumklimas kommt und dass Covid-19 nicht zu weitreichenden Produktionsschließungen in Industrie und Handel führt. tonies SE wird heute, Donnerstag, den 11. Mai um 11 Uhr MEZ eine Präsentation zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 halten. Alle Details finden Sie unter https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/. Alle Veröffentlichungsdokumente sind auf der Investor-Relations-Website von tonies unter https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/ verfügbar. Umsatzerlöse (in EUR Mio.) Q1-23 Q1-22 +/- GJ 2022 GJ 2021 +/- Umsatzerlöse 65,1 45,9 41,9% 258,3 188,0 37,4% nach Region DACH 39,2 35,3 11,2% 158,3 151,3 4,6% US 19,0 5,9 220,8% 65,6 20,3 223,2% Rest der Welt 6,9 4,7 46,8% 34,4 16,3 110,6% nach Produktkategorie Tonieboxen 13,5 9,3 45,3% 87,3 57,2 52,5% Tonies-Figuren 48,5 35,0 38,6% 159,1 123,6 28,8% Accessories & Digital 3,1 1,6 93,6% 11,9 7,2 65,8% Über tonies tonies entwickelt und vertreibt tonies®, das innovative und preisgekrönte Audiosystem für Kinder im Alter ab drei Jahren. Bestehend aus dem Abspielgerät Toniebox und den dazu passenden Hörfiguren – Tonies genannt – macht das System Audioinhalte anfassbar und ermöglicht eine völlig neue Art von Hörerlebnis: das „Hörspielen”. Gestartet 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist tonies® mittlerweile auf drei Kontinenten verfügbar und bietet ein Portfolio aus über 700 Tonies. tonies beschäftigt über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist über die tonies SE seit dem Jahr 2021 in Frankfurt an der Börse gelistet. Investor Relations Kontakt Manuel Bösing Head of Investor Relations Phone: +4915157846012 Mail: ir@tonies.com Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie „erwartet", „kann", „wird", „könnte", „sollte", „beabsichtigt", „plant", „sagt voraus", „sieht vor" oder „antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen. Haftungsausschluss Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen.

