Trading-Chance Nordex: Short-Gewinn mitnehmen … und Position drehen?

Gut waren sie definitiv nicht, die Quartalsergebnisse des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex, die heute auf den Tisch kamen. Aber das wusste man bereits vorher … und hatte die Aktie entsprechend massiv verkauft bzw. leer verkauft. Jetzt, da vorliegt, worauf die Bären gesetzt haben und die Aktie deutlich tiefer notiert, könnte es an der Zeit sein, den Gewinn auf der Short-Seite zu sichern und spekulativ die Seiten zu wechseln.

Denn die Bilanz von Nordex bot zwar viel Schatten, aber auch ein wenig Licht, was die Zukunft angeht. Das „Ist“ ist ohne Frage ernüchternd: Trotz eines um 30 Prozent zum ersten Vorjahresquartal gestiegenen Umsatzes vergrößerte sich der EBITDA-Verlust (d.h. vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) von im Vorjahr 88,9 auf jetzt 114,9 Millionen Euro. Aber der Blick nach vorne ist weniger grau:

Derzeit notiert die Aktie deutlich unter dem Analysten-Kursziel

Der Auftragseingang lag im ersten Quartal leicht über dem Vorjahreswert, das ist schon mal gut. Wichtig ist aber vor allem, dass Nordex in den kommenden Quartalen mit einer deutlichen Aufhellung der Marge rechnet, weil dann sukzessiv Aufträge abgearbeitet sein werden, die durch die im Vorjahr bestehende, ungünstige Kosten/Preis-Relation letztlich Verlustgeschäfte sind. Auf das Gesamtjahr gerechnet bleibt Nordex dabei, einen Umsatz zwischen 5,6 und 6,1 Milliarden Euro und eine Marge zu erreichen, die auf EBITDA-Basis zwischen -2 und +3 Prozent liegt. Im ersten Quartal hatte diese noch bei -9,4 Prozent gelegen, so gesehen: Da ist Licht am Ende des Tunnels. Und nicht nur das, die Aktie hätte im Vergleich zum Konsens-Kursziel der Analysten jetzt wieder Luft nach oben.

Als wir am 15. März einen Short-Trade auf Nordex vorgeschlagen hatten, war das noch anders, da notierte die Aktie deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, das, wenn man sinnvollerweise nur die aktuelleren Kursziele berücksichtigt, die seit Jahresanfang vergeben wurden, derzeit bei 13,77 Euro liegt. Was bedeutet: Momentan notiert Nordex sehr deutlich darunter. Aber nicht nur dieser Aspekt regt dazu an, über einen Switch auf die Long-Seite nachzudenken, auch die chart- und markttechnische Gemengelage würde das unterstützen:

„buy on bad news“? Diese Supportzone könnte halten

Nach dem Fehlausbruch nach oben im März, der Basis des jetzt zur Gewinnmitnahme anstehenden Short-Trades war, hat die Nordex-Aktie nahezu ohne Unterbrechung nachgegeben. Das hat uns auf der Short-Seite aktuell gut 50 Prozent Gewinn eingebracht, hat aber auch die Aktie in einen Bereich gedrückt, der eine gute Basis für eine Gegenreaktion nach oben, womöglich sogar für ein mittelfristig relevantes Aufwärts-Signal, darstellen würde.

Quelle: marketmaker pp4

Wir sehen hier, dass der Kurs in die auf den vergangenen Herbst zurückgehende Unterstützungszone 10,35/11,10 Euro gerutscht war. Die hielt zunächst, im Wochenverlauf versuchte man sich sogar daran, diesen Bereich nach oben zu verlassen. Die Vorlage der Quartalsbilanz stoppte den Versuch zwar, denn wie gesagt: „Gut“ waren die Ergebnisse ja beileibe nicht. Aber wir sehen auch, dass sich die Nordex-Aktie im Verlauf des heutigen Handels von unten wieder in diese Zone hineinschiebt, die Aktie findet also, obwohl sie schon außerhalb der Supportzone war, auf diesem Niveau Käufer. Eine gute Gelegenheit, um über einen Switch auf Long mit einem gezielt engen Stop Loss nachzudenken.

Short-Gewinn kassieren und spekulativ Long in der Unterstützungszone

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 7,132 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3. Den Stop Loss würden wir bei 9,70 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,55 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Nordex lautet HB7H3R.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 11,10 Euro, 11,60 Euro, 13,29 Euro, 15,15 Euro, 15,63 Euro

Unterstützungen: 10,35 Euro, 7,23 Euro, 6,97 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Nordex

Basiswert Nordex WKN HB7H3R ISIN DE000HB7H3R1 Basispreis 7,132 Euro K.O.-Schwelle 7,132 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 2,55 Euro

