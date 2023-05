Lieber Aktiensegler,

jede Woche ist hektisch und nicht jede Schlagzeile kann ein Jeder immer lesen. Ab sofort möchten wir dir passend zum Wochenende die Artikel servieren, von denen wir überzeugt sind: Du solltest sie nicht verpassen. Hier sind die Artikel der Woche bis einschließlich Freitag, den 12. Mai 2023.

Viel Spaß mit unserer Auswahl!

Foto: Monstrera via Pexels

Erstaunlich sichere 9,9 % Dividendenrendite gibt es – momentan – noch bei dieser Dividendenaktie

Innovative Industrial Properties besitzt derzeit 9,9 % Dividendenrendite. Aber ist die Chance das Risiko wert? Zumindest bleibt der REIT stabil!

Foto: GBMW Group

BASF oder BMW? Welche Dividendenaktie sollte man vorziehen?

BASF oder BMW sind beides gute Dividendenzahler, aber welche Dividendenaktie sollte man vorziehen? Eine Antwort wird im Artikel gegeben.

Foto: Suzy Hazelwood via Pexels

Diese Siemens-Aktie ist 250% im Plus seit 2020

Sollte Indien sein Wachstum beschleunigen können, dann werden Siemens Ltd. und seine Großaktionäre massiv daran partizipieren.

Foto: Monstrera via Pexels

PayPal-Aktie: Da drückt jetzt der Schuh

Bei der PayPal-Aktie gibt es ein neues Quartalszahlenwerk. Offenbar eines, das weiten Teilen des breiten Marktes zunächst nicht ausgereicht hat.

Foto: Lay Low via Pexels

Antizyklisch handeln: 2 Top-Aktien, die es jetzt über 20 % günstiger gibt als vor einem Jahr!

Wenn tolle Aktien zu einem günstigen Preis zu haben sind, könnte es eine gute Idee darstellen, die Gunst der Stunde für sich zu nutzen.

Der Artikel Must-Reads: Aktienwelt360-Artikel der Woche bis zum 12.05. ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und PayPal.

Aktienwelt360 2023