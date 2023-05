EQS-News: DATAGROUP SE: Erfolgreicher Start ins 2. Halbjahr für DATAGROUP: Zahlreiche Neukunden setzen auf CORBOX-IT-Services

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

DATAGROUP SE: Erfolgreicher Start ins 2. Halbjahr für DATAGROUP: Zahlreiche Neukunden setzen auf CORBOX-IT-Services



16.05.2023 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pliezhausen, 16. Mai 2023. Die Nachfrage nach den Services des IT-Dienstleisters DATAGROUP (WKN A0JC8S) ist weiterhin hoch. Insgesamt konnte DATAGROUP zu Beginn des 2. Halbjahres Neukunden mit einem Auftragsvolumen von rund 30 Mio. EUR und Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren gewinnen. DATAGROUP hat zu Beginn des 2. Halbjahres einen starken Auftragseingang verzeichnet und konnte seit Anfang April zahlreiche neue Aufträge aus verschiedenen Branchen dazu gewinnen. Die hohe Nachfrage nach den IT-Outsourcing-Services des Produktportfolios CORBOX ist ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung. „Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das uns diese Neukunden entgegenbringen“, sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Mit der CORBOX bieten wir unseren Kunden zuverlässige und hochwertige Services für eine sorgenfreie IT. Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach unserem Produktportfolio weiterhin hoch ist und wir mit diesen Neukunden das Wachstum in unserem CORBOX-Kerngeschäft weiter vorantreiben werden.“ Die Neuaufträge reichen von Full-IT-Outsourcing, also dem Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur des Kunden, über einzelne IT-Services wie Managed & Private Cloud Services, Public Cloud Services und End User Services bis hin zu SAP-Hosting. Die Aufträge haben ein Gesamtvolumen von rund 30 Mio. EUR, Laufzeiten zwischen zwölf Monaten und fünf Jahren und werden nach den Transitionsphasen von sechs bis zwölf Monaten vor allem im kommenden Geschäftsjahr umsatzwirksam werden. „Unsere IT-Expert*innen sorgen dafür, dass unsere Kunden sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, indem wir ihren IT-Betrieb übernehmen und sie bei der digitalen Transformation unterstützen – egal, in welcher Branche sie aktiv sind. Wir setzen als Unternehmen auf ein breit diversifiziertes Kundenportfolio und langfristige Partnerschaften“, so Andreas Baresel weiter. „Wir freuen uns über den ausgezeichneten Auftragseingang und auf eine langjährige, gute Zusammenarbeit.“ Kontakt Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

16.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com