Home Depot - Der US-Verbraucher schwächelt

Die um 14:30 Uhr veröffentlichten US-Einzelhandelsdaten kommen mit +0,4 Prozent relativ deutlich unter den Prognosen der Analysten, diese lagen bei +0,8 Prozent, der Vormonatswert wurde von -0,6 auf -0,7 Prozent nach unten revidiert.

Die Quartalszahlen der Baumarktkette Home Depot passen in das Bild eines schwächelnden US-Konsumenten - die Aktie geht vorbörslich auf Tauchstation.

Umsatz- und Gewinnerwartungen verfehlt

Home Depot Inc. verfehlt im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,82 USD die Analystenschätzungen von 3,87 USD, der Umsatz lag mit 37,3 Mrd. USD unter den Erwartungen von 38,6 Mrd. USD.

Historisch schlechter Quartalsbericht

Die Umsatzerwartungen wurden um satte 1,3 Mrd. USD verfehlt - das war der größte "miss" bei den Umsatzschätzungen von Home Depot in den vergangenen 20 Jahren, zuletzt hatte das Unternehmen im November 2002 die Erwartungen in diesem Ausmaß verfehlt. Zudem wurde der Ausblick gesenkt. Die Aktie verliert daraufhin im vorbörslichen Handel aktuell über 8 USD oder knapp 3 Prozent an Wert.

Fazit:

Mit dem sich abzeichnenden Abwärtsgap zum Handelsstart dürfte die Aktie heute auf ein neues Jahrestief unterhalb von 280 USD rutschen. Gelingt kein schneller Rebound im Handelsverlauf ist das Vorjahrestief um 265 USD das nächste Ziel.

Sowohl aus fundamentaler als auch aus charttechnischer Sicht sind die Titel der Baumarktkette aktuell kein Kauf.