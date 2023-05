Insider - Top-Banker verlassen Barclays und heuern bei UBS an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Mindestens sieben führende Banker verlassen Insidern zufolge das britische Geldhaus Barclays und heuern bei der Schweizer Großbank UBS in den USA an.

Die Abwanderungen der Mitarbeiter hätten in den vergangenen Tagen stattgefunden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Bereits im April hatte UBS intern mitgeteilt, dass drei Investmentbanker von Barclays zu dem Schweizer Institut kämen. Der Schritt zeige, dass UBS trotz der Notübernahme der Credit Suisse US-Talente gewinne. UBS lehnte einen Kommentar dazu ab. Bei Barclays war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Schweizer Regierung hatte Mitte März eine Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die UBS orchestriert.

(Bericht von Milana Vinn und Anirban Sen, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)