Stoxx Europe 600 - Marktbreite überzeugt weiterhin!

Regelmäßige Leser wissen, dass wir die Analyse der Marktbreite besonders zu schätzen wissen. Es zählt zu den absoluten Stärken der Technischen Analyse, dass mit ihrer Hilfe schnell viele Aktien untersucht werden können. So gilt eine Aufwärtsbewegung solange als „gesund“, wie die Rally von der Mehrzahl der Titel getragen wird. Im Umkehrschluss bekommt ein Aufschwung Risse, wenn die Hausse von immer weniger Einzelaktien bestätigt wird. Genau das ist das Spannungsfeld derzeit zwischen den USA und Europa. Während im Übersee der Grad an „Selektivität“ zunimmt, ergibt sich hierzulande ein anderes, konstruktiveres Bild. So notiert die Advance-/Decline-Linie – der älteste Marktbreiteindikator überhaupt – für die US-Techwerte nahezu auf dem Niveau des Verlaufstiefs vom Jahresultimo. Dagegen konnte sich der Nasdaq-100® bisher in 2023 spürbar erholen und erreichte letzte Woche ein neues Bewegungshoch (13.427 Punkte). Ganz anders in Europa: Hier steht beim Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien ein neues Hoch zu Buche! D. h. die Advance-/Decline-Linie signalisiert hierzulande weiterhin „grünes Licht“. Die Frage nach der Marktbreite ist derzeit also vor allem eine geographische.

Stoxx Europe 600 (Daily)

Quelle: Macrobond,HSBC/ 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Stoxx Europe 600

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

