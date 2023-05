EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Deutsche Familienversicherung startet stärker als erwartet

EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Corporate News Q1 2023 - Zwischenmitteilung

Deutsche Familienversicherung startet stärker als erwartet

Neugeschäft im ersten Quartal 2023 über dem Zeitziel

Wachstum des Versicherungsumsatzes (Insurance Revenue) von 5,4 %

Neue Kennzahlen nach IFRS 17 verdeutlichen starke operative Performance

Operatives Ergebnis (Insurance Service Result) steigt um 39 %

Konzernergebnis vor Steuern von 1,8 Mio. EUR

Guidance für 2023 bestätigt: Profitables Wachstum setzt sich fort

Frankfurt am Main, 17. Mai 2023 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („Deutsche Familienversicherung“), der innovative Direktversicherer aus Frankfurt, ist stark in das Jahr 2023 gestartet. Das Konzernergebnis vor Steuern beträgt im ersten Quartal 2023 1,8 Mio. EUR. „Wir sind kraftvoll in das erste Quartal 2023 gestartet. Dem Vertrieb und dem Marketing des Unternehmens ist es gelungen, unter Einhaltung der einkalkulierten Vertriebskosten in den ersten drei Monaten des Jahres ein überplanmäßiges Wachstum zu realisieren. Wir setzen den Übergang auf ein nachhaltig profitables Geschäftsmodell konsequent fort,“ kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.



Weiteres Wachstum, Neugeschäft über dem Zeitziel Das Wachstum des Versicherungsumsatzes betrug im ersten Quartal 2023 5,4 % und liegt damit über den selbstgesteckten Erwartungen. Die in 2022 begonnenen Maßnahmen im Marketing und die Umstrukturierung im Vertrieb zeigen ihre Wirkung. Die Neugeschäftsentwicklung des Direktversicherers basiert auf der Effizienz der unternehmenseigenen Vertriebsprozesse, der Einhaltung der Vertriebskostenvorgaben und dem synergetischen Zusammenspiel von digitalem Vertrieb und modernem Marketing. Positive Ergebnisentwicklung Die Deutsche Familienversicherung berichtet erstmals nach den neuen Standards IFRS 17 für Versicherungsverträge und IFRS 9 für Finanzinstrumente. Deren Einführung bringt neue Bewertungsmodelle, eine neue Gliederung der Berichtselemente und erweiterte Reportinganforderungen mit sich. Die nach IFRS 17 errechnete Combined Ratio sank im ersten Quartal 2023 leicht auf 95 % (erstes Quartal 2022: 96 %). Dies ist Ausdruck einer starken operativen Performance und resultiert aus einer stabilen Schadenentwicklung bei gleichzeitig weiter reduzierten Kosten. Wie erwartet führt der neue IFRS 9 zu einer deutlich gestiegenen Volatilität des Finanzergebnisses, weil bestimmte unrealisierte Wertschwankungen direkt erfolgswirksam erfasst werden. Trotz dieser Volatilität erzielte die Deutsche Familienversicherung in den ersten drei Monaten 2023 ein Konzernergebnis vor Steuern von 1,8 Mio. EUR (Q1 2022: 2,3 Mio. EUR). Die Solvabilität der Deutschen Familienversicherung blieb im ersten Quartal 2023 stabil und liegt weiterhin deutlich oberhalb der definierten Zielspanne. Bestätigung der Guidance für 2023: Ausbau des profitablen Wachstums Die Deutsche Familienversicherung bestätigt den positiven Ausblick für 2023 und setzt den profitablen Wachstumskurs weiter fort. Vertrieblich plant das Unternehmen für 2023 ein Neugeschäftsvolumen von mindestens 15 Mio. EUR. In einem weiterhin turbulenten Kapitalmarktumfeld bleibt das Management der Kapitalanlagen herausfordernd. Unter der Voraussetzung, dass das makroökonomische Umfeld nicht für außerordentliche negative Ergebniseinflüsse ursächlich ist, plant das Unternehmen für 2023 weiterhin mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 3-5 Mio. EUR.

Ihr Ansprechpartner Lutz Kiesewetter Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel.: +49 69 74 30 46 396 E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

