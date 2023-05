IRW-News: Trintech Inc.: Trintech investiert mit der Einführung der Adra Suite weiter stark in die DACH-Region

IRW-PRESS: Trintech Inc.: Trintech investiert mit der Einführung der Adra Suite weiter stark in die DACH-Region

Mittelständische Unternehmen in der DACH-Region können mit Trintech ihre Abstimmungs- und Abschlussprozesse vereinfachen und beschleunigen

DALLAS, TX and FRANKFURT, GERMANY / ACCESSWIRE / 17. Mai, 2023 - Trintech , ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Abstimmungs- und Finanzabschlusslösungen, hat heute mit der Einführung seiner Adra Suite in der DACH-Region seine weitere Investition in diesen Markt bekannt gegeben. Die Adra Suite wurde entwickelt, um die Abstimmungs- und Abschlussprozesse für mittelständische Unternehmen zu vereinfachen und zu beschleunigen, indem die Arbeit optimiert wird, die Sicherheit verbessert und das Risiko reduziert wird.

"Wir sehen in dieser Region weiterhin eine hohe Nachfrage nach Lösungen, die Unternehmen bei der Vereinfachung und Optimierung kritischer Abstimmungs- und Abschlussprozesse unterstützen", sagt Darren Heffernan, Chief Executive Officer von Trintech. "Wir haben bereits eine rasche Akzeptanz unserer Plattform für Konzerne, Cadency , erlebt. Nun freuen wir uns auch, unsere Adra Suite auf den Markt zu bringen, die entwickelt wurde, um mittelständischen Unternehmen bei der Lösung derselben Herausforderungen zu helfen. Diese kontinuierlichen Investitionen bekräftigen unser Engagement, Unternehmen jeder Größe in der DACH-Region eine erstklassige Erfahrung zu bieten."

Neben diesen Investitionen in Lösungen hat Trintech ebenso in ein erweitertes Team in der Region investiert und baut sein Partner-Ökosystem weiter aus.

"Als Business-Intelligence- und Datenberatungsunternehmen ist Transform8 immer auf der Suche nach leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösungen, die unseren Kunden das Leben leichter machen - die Adra Suite von Trintech bietet genau das", sagt Viktoria Hell, Gründerin und Geschäftsführerin von Transform8. "Adra ermöglicht es den Finanzteams, grundlegende Aufgaben während der Hektik am Monatsende zu automatisieren und sich stattdessen auf die Arbeit zu konzentrieren, die das Unternehmenswachstum wirklich beeinflusst. Da die Förderung von Menschen durch Daten unser oberstes Ziel als Unternehmen ist, freuen wir uns über die Partnerschaft mit Trintech, die ebenfalls diese Vision teilt."

"Um den wachsenden Anforderungen im Bereich des Rechnungswesens gerecht zu werden, müssen Unternehmen verstärkt in digitale Lösungen investieren", sagt Christoph von Klimesch, Senior Manager der PAS Financial Advisory AG . Trintech bietet eine umfassende Lösung, die die Effizienz des Abschlussprozesses drastisch verbessert."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Trintech Sie bei der Automatisierung Ihrer Abstimmungs- und Abschlussprozesse unterstützen kann, melden Sie sich zu einer unserer nächsten Events in Frankfurt an:

- "Fridays for Finance" mit KPMG (16. Juni)

- "Fridays for Finance" mit Planful and PAS (30. Juni)

Über Trintech

Trintech , ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten, integrierten Abstimmungs- und Abschlusslösungen für Finanz- und Buchhaltungsabteilung. Vom Abgleich großer Transaktionsvolumina über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, Intercompany-Rechnungen, Journalbuchungen und Abschlussmanagementaufgaben bis hin zu Governance, Risiko und Compliance - das Portfolio an Finanzlösungen von Trintech, einschließlich der Cadency® Platform (für Konzerne) und der Adra® Suite (für mittelständische Unternehmen), unterstützt die Verwaltung aller Aspekte der Abstimmungs- und Abschlussprozesse. Die herausragenden Leistungen von Trintech in den Bereichen Innovation und Kundensupport wurden im Laufe der Jahre mit einer Vielzahl von Auszeichnungen gewürdigt, darunter zuletzt " Easiest to Do Business With" und "Fastest Implementation" im Report der G2, im Herbst 2022. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen - verlassen sich auf die Lösungen von Trintech, um ihre Finanz- und Buchhaltungsabteilung zu einem strategischen Partner für das Unternehmen zu machen, indem sie Risiken kontrollieren, die Effizienz steigern und strategische Erkenntnisse liefern.

Trintech hat seinen Hauptsitz in Plano, Texas, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Norwegen, sowie über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn , Facebook , Twitter und Instagram .

