Scholz lehnt Forderung nach generellem Exportverbot für Russland ab

Reykjavik (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt US-Vorschläge für ein generelles Exportverbot für Russland ab.

"Wir müssen etwas tun, was die Umgehung (von Sanktionen) schwerer macht als das heute der Fall ist", sagte Scholz am Mittwoch am Rande des Europarat-Gipfels in Reykjavik. "Wir versuchen da eine gute, pragmatische Weiterentwicklung voranzubringen." Er hoffe, dass man sich verständigen werde, "ohne dass es dann zu großen Systemwechseln kommt". Hintergrund ist, dass die USA für die Gespräche im anstehenden G7-Gipfel genau diesen Systemwechsel vorschlägt. In Washington denkt man an ein generelles Verbot und eine Positivliste, die die Ausnahmen beschreibt. Derzeit sind die Exporte nicht generell, aber für bestimmte Branchen und Produkte verboten.

