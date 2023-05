Walmart schlägt Erwartungen deutlich – Prognose erhöht

Heute im vorbörslichen US-Handel hat Walmart seine Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q1/23 Walmart im Überblick

Kennziffer Gemeldet Erwartet Vorjahr Umsatz 152,3 Mrd. USD 148,76 Mrd. USD 141,57 Mrd. USD Gewinn je Aktie 1,47 USD 1,32 USD 1,30 USD

Walmart profitiert von seiner schieren Größe und dass 60 Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf von Lebensmitteln kommen, die auch in wirtschaftlichen schweren Zeiten gekauft werden müssen. 20 Prozent des Umsatzes stammen von den preisgünstigen Eigenmarken. Im ersten Quartal hat Walmart im US-Markt seinen Marktanteil bei Verbrauchern mit niedrigem und kleinerem Einkommen ausgebaut.

CFO John Rainey sagte, dass Verbraucher immer mehr kleinere Verpackungen kaufen und vermehrt auf Sonderangebote warten. Waren und Artikel, die nicht für das tägliche Leben notwendig sind, werden ebenfalls weniger gekauft.

Walmart-Chef Doug McMillon betonte, dass Walmart weiter an seiner Effizienz arbeiten werde und so der Gewinn in den nächsten 5 Jahren schneller steigen soll als der Umsatz.

Prognose für das laufende Jahr erhöht

Angetrieben von den guten Zahlen im ersten Quartal hat das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 erhöht. So soll der Gewinn je Aktie zwischen 6,10 und 6,20 USD entsprechen. Vorher lag die Prognose zwischen 5,90 und 6,05 USD.

Nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, stieg die Walmart-Aktie um 1,74 Prozent auf 152,13 USD.

Fazit

Walmart profitiert natürlich davon, dass es Waren für den Alltag verkauft, auf die man nicht verzichten kann. Die Aktie ist daher für sicherheitsorientierte Anleger geeignet.