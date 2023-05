Multibagger-Alarm – 10er KGV trotz 4.000 % Gewinnwachstum in 5 Jahren

In den letzten fünf Jahren stieg der Aktienkurs des Schuh- und Sandalenherstellers Crocs (WKN: A0HM52) um 608 % (Stand 17.05.2023). Damit entwickelte sich die Aktie des Unternehmens in kurzer Zeit zu einem 6-Bagger. Mit einer derart rasanten Entwicklung hat die Aktie den S&P 500, der im Vergleichszeitraum um lediglich 52 % stieg, locker hinter sich gelassen.

Dass die Schuhe von Crocs in Modefragen nicht jeden Geschmack treffen, ist unbestritten. Bei einer derart fulminanten Entwicklung sollten Investoren sich jedoch nicht von ihrem modischen Geschmack leiten lassen, zumal die Aktie des Unternehmens im Vergleich zu anderen Schuhherstellern noch immer spottbillig bewertet wird.

Crocs glänzt mit starkem Wachstum und Profitabilität

Die Schuhe und Sandalen von Crocs sind sicherlich nicht so modisch wie die von anderen Schuhherstellern wie Nike (WKN: 866993) und Adidas (WKN: A1EWWW). In Sachen Wachstum haben die beiden Bekleidungsriesen jedoch das Nachsehen gegenüber Crocs. So konnte das in Colorado beheimatete Unternehmen allein im letzten Geschäftsjahr 2022 seinen Umsatz um 54 % auf 3,6 Mrd. US-Dollar erhöhen. Insgesamt beträgt das Umsatzwachstum in den letzten fünf Geschäftsjahren 247 %. Der operative Gewinn konnte im Betrachtungszeitraum sogar um unglaubliche 4.020 % von 21,8 Mio. US-Dollar auf 898,1 Mio. US-Dollar gesteigert werden.

Momentan spielen Adidas (22,5 Mrd. US-Dollar) und Nike (46,7 Mrd. US-Dollar) in Bezug auf ihre Größe noch in einer ganz anderen Liga als Crocs. Doch die beiden Giganten konnten in den letzten fünf Geschäftsjahren ihren Umsatz im Vergleich um nur lediglich 6 % bzw. 36 % steigern.

Es ist jedoch nicht nur das außergewöhnliche Umsatz- und Gewinnwachstum, mit dem Crocs derart glänzt. Das Unternehmen verfügt für ein Bekleidungs- bzw. Schuhunternehmen über außergewöhnlich hohe Margen. Mit einer EBIT-Marge von 26,3 % lässt Crocs nämlich Unternehmen wie Nike (12,2 %), Adidas (1,6 %), Puma (7,1 %) und Skechers (7,8 %) locker hinter sich.

Aktie lockt mit günstiger Bewertung

Trotz des rasanten Kursanstieges von über 600 % in den letzten fünf Jahren erscheint die Crocs-Aktie noch immer unterbewertet. So liegt das 2024er KGV momentan lediglich bei 9,8. Auch im Vergleich zur eigenen Vergangenheit notiert die Aktie des US-Unternehmens zu einem deutlichen Abschlag. So betrug das vergleichbare KGV von Crocs in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt 21,8.

Ebenfalls im Vergleich zum S&P 500 Index, der zu einem 2024er KGV von 18,2 gehandelt wird, ist die Aktie günstig. Die Nike-Aktie wird momentan zu einem 2024er KGV von 36,0 gehandelt. Adidas erwartet für das nächste Geschäftsjahr sogar einen Verlust. In den letzten Jahren wurde die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers mit einem vergleichbaren 5-Jahres-Durchschnitts-KGV von 55,7 jedoch noch deutlich höher bewertet.

Nachdem Crocs allein in den letzten fünf Jahren für seine Investoren zu einem 6-Bagger geworden ist, könnte das Ende der Fahnenstange noch immer nicht erreicht sein. Sollte das Wachstum anhalten und die Bewertung sich eines Tages auch nur annähernd an der von Unternehmen wie Nike oder Adidas orientieren, könnte Crocs auch für neue Investoren zu einem Multibagger werden.

