Depotcheck: So investieren Warren Buffett, George Soros und David Tepper | Börse Stuttgart

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Gute Stimmung am Aktienmarkt - der DAX notiert nahe Rekord Niveau. Aber woher kommt der Rückenwind und was sagen die Analysten der BNP dazu, die zuletzt auf die Überbewertung hinwiesen? Wie legen Profis im aktuellen Umfeld ihr Geld an? Wir blicken durchs Schlüsselloch bei Warren Buffett, George Soros, dem Hedgefonds Manager David Tepper und dem Anlagechef von Bridgewater, Greg Jensen.

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:55 ► Wo kommen Rekordstände auf dem Markt her?

01:57 ► Einschätzung der BNP Paribas?

05:20 ► Analyse der Depots der Experten

11:03 ► Most Actives

10:12 ► Verabschiedung



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/