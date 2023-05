Ulta Beauty: Verkaufsformation abgeschlossen

Die Corona bedingten Kursverluste hielten bei Ulta Beauty nur kurz an, schnell konnte sich das Wertpapier über der markanten Unterstützung von rund 200,00 US-Dollar stabilisieren und ab November 2020 ihre Kursrallye wieder aufnehmen. Diese führte zunächst an 440,00 US-Dollar bis Mitte letzten Jahres aufwärts, im finalen Schritt wurde schließlich Anfang Mai ein Rekordniveau bei 556,60 US-Dollar markiert. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik seit Anfang Februar auch sichtlich abgenommen und zusätzlich wurde noch eine SKS-Formation etabliert. Solche Kursmuster stehen häufig am Ende eines starken Trends und weisen auf Konsolidierungsbedarf bzw. eine Trendwende hin.

Nächsten Stunden entscheidend

Die nächsten Stunden dürften über das endgültige Schicksal der Ulta-Beauty-Aktie auf Sicht der nächsten Wochen entscheidend sein, Rücksetzer unter das markante Unterstützungsniveau um den EMA 200 von 480,00 US-Dollar dürften die favorisierte Konsolidierung anstoßen und Abschläge auf 450,67 und darunter in den Bereich von 428,31 US-Dollar verursachen. Hierzu bedarf es jedoch eindeutiger Schlusskurse unterhalb des EMA 200. Ein bullisches Szenario könnte für die Aktie dagegen oberhalb von 533,06 US-Dollar abgeleitet werden, in diesem Fall wäre ein Wiederanstieg an die Rekordstände von 556,60 US-Dollar möglich. Technisch scheint das Aufwärtspotenzial derzeit allerdings aufgebracht zu sein.