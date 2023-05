Daniel Wassmer - Aktien für die Ewigkeit - Mythos oder das perfekte Investment?

Aktien für die Ewigkeit - Mythos oder das perfekte Investment?

Ein langfristiges und nachhaltiges Investmentportfolio aufzubauen ist das Ziel vieler Anleger. Die Suche nach Aktien, die über Jahrzehnte hinweg solide Renditen erzielen und das Potenzial haben, zu Vermögenswerten für die Ewigkeit zu werden, ist dabei von großer Bedeutung. Doch gibt es solche Aktien für die Ewigkeit überhaupt?

Ja – meint unser aktueller Podcast-Gast Daniel Wassmer. Wichtig sei es dabei allerdings den Begriff genau zu definieren. Aktien, die einmal gekauft werden können und anschließend nie wieder betrachtet werden müssen gäbe es laut Daniel Wassmer nämlich nicht. Dennoch bedarf es bei manchen Aktien über die Zeit hinweg weniger Betreuungsaufwand als bei anderen.

Burggraben Aktien

Wer auf der Suche nach solchen Aktien ist, sollte seinen Fokus insbesondere auf Unternehmen mit tiefen Burggraben legen. Der Begriff Burggraben wurde im Bezug zur Geldanlage insbesondere von Warren Buffett geprägt und bezieht sich auf die nachhaltige Wettbewerbsposition eines Unternehmens. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen über Merkmale verfügt, die es vor Wettbewerbern schützt und ihm langfristige Wettbewerbsvorteile verschafft.

Daniel Wassmer nennt im Podcast unter anderem starke Marken und große Infrastrukturen als einen solchen Burggraben. Zwar könne auch Technologie ein entscheidender Faktor sein, sich von Wettbewerbern abzusetzen, jedoch habe sich in der Vergangenheit an Unternehmen wie Intel oder IBM gezeigt, dass es in der Technologiebranche kaum möglich ist, Aktien für die Ewigkeit zu identifizieren.

Des Weiteren sprechen wir im Podcast über die allgemeinen Vor- und Nachteile, die Aktien für die Ewigkeit mit sich bringen, auf welche Kennzahlen man bei der Aktienauswahl achten solle und viele weitere spannende Punkte.

