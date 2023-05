Microsoft: Im Bann der KI

Immer noch steht ein Anstieg bei der Microsoft-Aktie an 349,67 US-Dollar im Raum, bestehende Long-Positionen sind jetzt natürlich enger abzusichern, schon bald können aber auch Gewinnmitnahmen erfolgen. Ein frisches Investment käme aber auch noch infrage, obwohl natürlich die mögliche Rendite mittlerweile etwas gesunken ist. Ein bärisches Szenario ergibt sich für das Microsoft-Papier allerdings auch erst unterhalb von 291,90 US-Dollar, mit Abwärtspotenzial zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 271,67 US-Dollar.

In der letzten technischen Besprechung zu Microsoft vom 16. Mai 2023: „ Microsoft: Fast geschafft… “ wurde ein wichtiger Hinweis bei einem Durchbruch über die Hürde von 315,95 US-Dollar gegeben, dieses Szenario ist nun wie erwartet eingetreten und dürfte der Microsoft-Aktie zurück an die Verlaufshochs aus Ende 2021 verhelfen. Investierte Anleger ziehen ihre Stopps nach, aber auch ein frisches Investment käme durchaus noch infrage.

Fazit:

Der erfolgreiche Ausbruch über 315,95 US-Dollar hat nun die finale Anstiegsphase an 349,67 US-Dollar eingeläutet. Long-Investitionen beispielshalber über das mit einem Hebel von 7,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ1CBY bietet sich nun an. Die mögliche Rendite beliefe sich dabei auf 55 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 6,08 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber in diesem Szenario das Niveau von 312,00 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus ergibt sich ein Stopp-Kurs im Schein von 2,57 Euro.