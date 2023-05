DAX: Versöhnlicher Wochenausklang

Vor dem Hintergrund einer möglichen Einigung im Streit bei der US-Schuldenobergrenze tendieren die Märkte am letzten Handelstag dieser Woche aufwärts, der DAX konnte die Unterstützung um 15.700 Punkten für einen Turnaround in der zweiten Tageshälfte nutzen. Dies war allerdings auch soweit erwartet worden, noch immer könnte sich im weiteren Verlauf eine Verkaufsformation beispielshalber in Form einer SKS-Formation durchsetzen.

Hierzu müsste das Niveau von 15.700 Punkten nachhaltig und mindestens auf Tagesschlusskursbasis verlassen werden, erst dann kämen Abschläge auf 15.542 Punkte in Betracht.

Auf der Oberseite bleibt das Barometer vorläufig um 16.000 Punkte begrenzt, erst darüber wird ein Rücklauf zurück an die Rekordstände von 16.331 Punkten erwartet.

An der Datenfront sind nur noch zwei Nachrichten zu vermelden, zum einen um 16:00 Uhr das Konsumklima der Uni Michigan (endgültig) per Mai und um 20:30 Uhr der wöchentlich erscheinende Commitments of Traders (COT) Report.