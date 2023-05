DAX: Weiter im Bann der US-Schuldenobergrenze

Der Deutsche Aktienindex DAX verzeichnete am Donnerstag den vierten Kursrückgang in Folge und testete das Niveau um 15.700 Punkten intraday ausgiebig aus. Dort fanden sich erste Käufer ein und stabilisierten das Barometer um 15.790 Zähler.

Gänzlich aus der Gefahrenzone ist der DAX dadurch allerdings noch nicht, das zuletzt gerissene Island-Gap im Bereich der Jahreshochs dürfte weitere Konsequenzen haben, allerdings erst unterhalb von 15.700 Punkten. Dann müssten nämlich Abschläge auf 15.542 Zähler zwingend eingeplant werden.

Auf der Oberseite begrenzt nun der Bereich um 16.000 Punkten zusammen mit dem EMA 50 einen größeren Kursanstieg des Leitbarometers. Erst oberhalb dieser Hürde dürften erneut die Jahreshochs bei 16.331 Punkten in den Fokus der Händler geraten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Karate) per Mai und den Dienstleistungspreisen (SPPI) per April vorgelegt. Frankreichs Verbrauchervertrauen per Mai steht um 8:45 Uhr auf der Agenda, erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter aus April zu. Zeitgleich werden noch Konsumausgaben und persönliche Einkommen sowie die PCE-Kernrate per April veröffentlicht.