Daimler Truck: Partnerschaft mit Toyota

Am Dienstagmorgen wartete Daimler Truck mit Nachrichten rund um eine mögliche Partnerschaft mit Toyota auf. So reagierte die Börse:

Synergie mit Toyota

Überraschend wurde bekannt, dass die Konkurrenten Daimler Truck und Toyota in Asien nun gemeinsame Ziele verfolgen. So soll laut den Plänen der beiden Unternehmen die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit der Toyota-Tochter Hino in eine Holding hinein fusioniert werden.

Dabei sollen beide Konzerne eine gleiche Beteiligung erhalten. Außerdem soll die Holding anschließend an der Börse in Tokyo gelistet werden. Allerdings ist die Absichtserklärung, wie es von Daimler Truck hieß, nicht bindend.

Börse reagiert positiv

Trotzdem reagierte die Börse in der ersten Handelsstunde positiv auf die Meldung und schickte das Papier von Daimler Truck um 1,5 Prozent auf über 29 EUR nach oben.

Toyota gewann ebenfalls rund ein Prozent auf fast 13 EUR.

Fazit:

Damit macht Daimler einen folgerichtigen Schritt. Nachdem man zuletzt deutlich die Konkurrenz von Toyota zu spüren bekommen hat, könnte eine Zusammenarbeit mit Synergieeffekten sicherlich der bessere Weg sein. So war aufgrund des Wettbewerbsdrucks im Vorjahr der bereinigte Gewinn der Sparte um 60 Prozent gefallen.