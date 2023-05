IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Vanadium Resources: Machbarkeitsstudie zeigt Potenzial

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations - Vanadium Resources: Machbarkeitsstudie zeigt Potenzial

Vanadium Resources hat in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Bei dem australischen Entwickler des Steelpoortdrift Vanadium-Vorkommens in Südafrika ist die chinesische Matrix Resources eigestiegen. Nun rückt eine Finanzierung für den Bau der Mine näher.

Weltweit zieht derzeit die Nachfrage nach Energiespeichern auf Basis von Vanadium Redox-Flow Batterien an. Vor allem in China, Australien und den USA wird diese Technologie massiv ausgebaut. Und auch in Europa wird langsam nachgezogen. Eine Energiewende sowie eine Elektrifizierung des Verkehrs ohne die massive Nutzung von Energiespeichern ist praktisch nicht möglich. Vanadium-Speicher eignen sich dabei vor allem für Wind- und Solarparks, da sie langlebig sind und im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Speichern kaum Leistungsverluste zeigen.

Analysten schätzen, dass sich die Umsätze in diesem Markt bis zum Ende des Jahrzehnts vervielfachen werden und die Vanadium-Preise deutlich steigen werden. Ohne Vanadium sind nämlich Energiespeicher auf Basis von Vanadium Redox-Flow Batterien nicht möglich. Dabei ist die Abhängigkeit des Westens von China und Russland groß. Zusammen stehen diese beiden Länder für 78 Prozent des weltweiten Vanadium-Angebots.

Vanadium Resources hat nun mit einer Transaktion für Schlagzeilen gesorgt. Das australische Unternehmen entwickelt die Vanadium-Lagerstätte Steelpoortdrift in Südafrika. Sie liegt in einem etablierten Mining-Distrikt und gilt als eine der hochgradigsten Vanadium-Lagerstätten der Welt. Anfang des Monats gab Vanadium Resources den Einstieg von Matrix Resources bekannt. Die Chinesen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Zhejiang Lygend Investment Limited, investieren 5,91 Mio. Australische Dollar und halten künftig 9,99 Prozent der Aktien von Vanadium Resources. Je Aktie zahlt Matrix Resources 0,11 Australische Dollar und damit einen Aufschlag von 40 Prozent.

Die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen zielt aber auch auf das Vorkommen. Demnach kann Matrix Resources zeitlich befristet und exklusiv mit Vanadium Resources über eine Abnahmevereinbarung verhandeln. Konkret möchte sich der neue Aktionär 40 Prozent des Materials aus der geplanten Minenproduktion für einen Zeitraum von zehn Jahren sichern.

Der Zufluss von Kapital aus dem Einstieg der Chinesen und eine mögliche Abnahmevereinbarung wären für Vanadium Resources die solide Basis, um eine Finanzierung der Mine zu erhalten. Benötigt werden dabei im ersten Schritt rund 211 Mio. US-Dollar. Eine zweite Ausbaustufe soll dann aus dem Cashflow finanziert werden. Laut der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) beträgt der NPV des Projekts 1,21 Mrd. US-Dollar und übersteigt damit den Börsenwert des Unternehmens von umgerechnet rund 26 Mio. Euro deutlich.

Das Potenzial von Vanadium Resources wird deutlich, wenn man auf die Details der DFS blickt. Durch die geplante Produktion lässt sich ein freier Cashflow von 152 Mio. US-Dollar jährlich ableiten. Schon innerhalb von 27 Monaten hätte man somit die Investitionssumme schon wieder hereinbekommen.

Fakt ist, dass Minenaktien, die ein baufertiges Projekt haben, in der Regel vor dem Baubeginn mit bis zu 10 Prozent des NPV bewertet werden. Dies gilt aber meist für Nischenmetalle wie Vanadium. Die Frage ist allerdings, wie lange Vanadium noch als solches wahrgenommen wird, da die Bedeutung mit dem Einsatz in Energiespeichern deutlich wächst. Bei 10 Prozent vom NPV wären das immerhin schon 120 Mio. US-Dollar und somit mehr als das Vierfache des aktuellen Börsenwerts. Bei einer Bewertung als Standard-Metall reden wir schon über 30 bis 50 Prozent, also dem Drei- bis Fünffachen. Hierhin könnte die Aktie laufen, wenn Vanadium Resources eine fertige Abnahmevereinbarung mit Matrix Resources und eine Finanzierung des Minenbaus melden kann.

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Vanadium Resources bezüglich der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus dem Jahr 2012.

Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https://vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.