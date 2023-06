Bayer erwirbt Rechte an Krebs-Wirkstoffen von US-Biotechfirma

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bayer verstärkt sich in der Krebsmedizin über einen Deal mit der US-Biotechfirma Cedilla Therapeutics.

Von Cedilla übernimmt Bayer die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Wirkstoffen, die sich noch im präklinischem Stadium befinden, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern am Donnerstag mitteilte. Bayer will mit diesen präklinischen Programmen sein frühes Entwicklungsportfolio in der Präzisionsonkologie, die das Ziel hat, Patienten anhand einer umfassenden Analyse ihres Tumors eine individualisierte Behandlung anzubieten, ergänzen. Cedilla erhält eine Vorabzahlung, zudem winken erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren für Medikamente, die auf der von Bayer vermarkteten Technologie basieren. Finanzielle Details des Deals wurden nicht bekannt gegeben.

