3 Fragen an Bernecker: Wie weit geht die Fed? – Ist KI eine Blase? – Ist der Öl-Boom vorbei?

Wie weit geht die Fed noch mit den Zinsen und sind Senkungen in diesem Jahr überhaupt realistisch?

Die Fed versucht die Quadratur des Kreises. Um die Inflation zu bekämpfen, müsste sie eigentlich noch zwei kleinere Zinsschritte mit jeweils 25 Basispunkten wagen. Dagegen steht sie in der Zwangslage, die Finanzierung der Bankenkrise zu sichern. Die dafür genannten Beträge liegen zwischen 1,5 bis 2 Bio. Dollar als Buchverlust in den vielen Regionalbanken. Sie muss also die Geldmenge erhöhen. Es widersprechen sich mithin zwei Themen, die zu dem beschriebenen Ritt auf der Rasierklinge führen. Eine zuverlässige Einschätzung der Fed-Politik ist deshalb unmöglich.

KI-Aktie wie Nvidia, Palantir & Co steigen unaufhaltsam - Besteht das Risiko für eine Blase?

Diese Titel befinden sich bereits in einer Blase, aber deren Ende ist nicht absehbar. In einem neuen Trend wie KI entstehen überzogene Erwartungen, ähnlich wie für Apple oder Amazon und Tesla in den letzten Jahren. 1 Bio. Dollar Marktwert für Nvidia ist kurzfristig überzogen, aber in drei oder vier Jahren sind auch 2 Bio. Dollar eine brauchbare Größe, wenn es Nvidia gelingt, seine dominierende Position im Sektor Grafikchips für KI und andere Produkte auszubauen. Für Palantir gilt im Prinzip das Gleiche. Also:

Hier geht es um KI-Trends der nächsten fünf bis sieben Jahre. Simpel gesprochen: Dabei sein ist alles, aber bitte in angemessener Form.

Öl steht wieder unter 70 USD. Ist die Zeit des Öl-Booms doch wieder schneller vorbei als erwartet?

Der Ölmarkt befindet sich in einer Übergangsphase, in dem das Russen-Öl als Schwarzprodukt umfangreich verteilt wird und damit der Marktpreis deutlich verzerrt werden muss. Daran ändert sich vorerst nichts. Öl bleibt eine relativ sichere Energiequelle, insbesondere als Ersatz für Gas. Dazu gehört eine sehr vorsichtige Preispolitik der OPEC, um ein Gleichgewicht zu erreichen. Die mittlere Zielgröße ist die Spanne 70 Dollar zu 85 Dollar mit unterschiedlichen Schwankungen, je nachdem, wie weitere Lieferbeschränkungen hinsichtlich Russlands wirksam werden können.