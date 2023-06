AMGEN - Eine der großen Enttäuschungen in 2023

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 214,270 $ (Nasdaq)

Die Amgen-Aktie hatte im November 2022 sehr gute Chancen auf eine massive Rally. Die Aktie brach am 07. November 2022 auf ein neues Allzeithoch aus und markierte einen Tag später ein neues Rekordhoch bei 296,67 USD. Das alte Hoch war fast 2 Jahre alt. In vielen Fällen setzten bei solchen Ausbrüchen in ganz verschiedenen Basiswerten immer wieder starke Rallys ein, auch wenn es zunächst noch zu einem größeren Rücksetzer kam.

Daher schien die Welt in der Amgen-Aktie auch noch in Ordnung zu sein, als der Wert Mitte Dezember 2022 unter 276,69 USD abfiel und Anfang Januar nach einem Test der Unterstützung bei 258,45 USD zu einem neuen Rallyversuch ansetzte. Dieser blieb aber überraschend am alten Rekordhoch bei 276,69 USD stecken. Am 11. Januar 2023 prallte der Wert nach unten ab und setzt seitdem die Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch fort. Am24. Mai durchbrach die Aktie ihren Aufwärtstrend seit dem Jahr 2016. Dieser Trendbruch wurde zuletzt mit einem kleinen Pullback bestätigt. Die Aktie fiel gestern auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit November 2022 ab.

Fazit: Mit dem gestrigen Rückfall wurde die Abwärtsbewegung seit November 2022 erneut bestätigt. Mittelfristig muss mit weiteren Abgaben in Richtung 194,84 USD oder sogar 166,30-164,41 USD gerechnet werden.

Zwar würde eine Rückkehr über 233,30 USD zu einer kurzfristigen Aufhellung des Chartbildes führen. Aber mehr als ein Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bzw. an den EMA 200 bei aktuell 243,77 USD wäre kaum zu erwarten. Die Aktie des Biotechwertes befindet sich also in Bärenhand und sollte dort auch im Falle kleinerer Erholungen noch eine Weile bleiben.

Amgen-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)