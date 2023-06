MICROSOFT - Wo könnte man neu einsteigen?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 332,580 $ (Nasdaq)

Im November 2021 markierte die Microsoft-Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 349,67 USD. Mit diesem Hoch setzte eine Korrektur ein, die sich bis November 2022 zog und zu einem Tief bei 213,43 USD führte.

Seit November 2022 bestimmen die Bullen wieder das Geschehen. Ende März 2023 gelang der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Der Rückfall in diesen Trend vom 25. April spielte keine Rolle. Ende Mai gelang sogar der Ausbruch über den alten Sell-Trigger bei 318,03 USD. Inzwischen scheint sich der Wert über diesem Trigger etabliert zu haben. Allerdings hat sich die Aktie am Dienstag den Kopf an einer potenziellen Trendkanaloberkante gestoßen. Ein zweitägiger Rücksetzer wurde gestern aber gekauft.

Nach der Rally der letzten Wochen ist die Aktie mit einem RSI (14) auf Wochenbasis von 74,00 Punkten und auf Tagesbasis von 70,18 Punkten überkauft und somit anfällig für einen Rücksetzer.

Der Gewinn je Aktie soll in diesem Jahr bei 9,62 USD liegen und in den nächsten Jahren über 11,03 USD und 12,65 USD auf 15,49 USD ansteigen. Das sind optimistische Annahmen. Das KGV soll in diesen Jahren von 34,55 auf 21,47 sinken.

Fazit: Die Microsoft-Aktie könnte nun einige Tage konsolidieren. Ein Rücksetzer gen 318,30 USD oder sogar 313,00 USD wäre nicht ungewöhnlich. Anschließend ist aber mit einem Angriff auf das Allzeithoch zu rechnen. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 313,00 USD abfallen, würde eine größere Konsolidierung in Richtung des Aufwärtsgaps vom 26. April 2023 zwischen 292,73 USD und 281,60 USD. Dieses Gap könnte dann geschlossen werden.

