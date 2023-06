Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG ISIN: DE000FPH9000 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 02.06.2023 Kursziel: 6,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Solider Jahresauftakt 2023 Auf den ersten Blick mögen die Zahlen der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2023 etwas enttäuschend wirken. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Vorjahreszeitraum massiv durch Währungs- und Sondereffekte beeinflusst war, die sich beim Umsatz auf 9,6 Mio. Euro und beim EBITDA auf 2,2 Mio. Euro summierten. Im Berichtsquartal fielen derartige Effekte dagegen nur in Höhe von 0,5 Mio. Euro beim Umsatz sowie von minus 0,7 Mio. Euro beim EBITDA an. Bereinigt um alle Sondereinflüsse legten die Konzernerlöse um knapp 14 Prozent und das EBITDA um mehr als 15 Prozent zu. Hierzu trugen zwar auch die im Vergleichszeitraum noch nicht enthaltenen Azolver-Gesellschaften mit einem Umsatzanteil von 6,1 Mio. Euro bei. Gleichwohl verblieb aber auch unter Ausklammerung dieses Erstkonsolidierungseffekts immer noch ein organisches Wachstum von knapp 3 Prozent. Insgesamt zeigt sich der Vorstand daher mit der Entwicklung im Auftaktquartal zufrieden. Für den weiteren Jahresverlauf stehen kontinuierliche Investitionen in die (Weiter-)Entwicklung der FP-Produkte und -Lösungen sowie eine verstärkte Internationalisierung vor allem im zukunftsträchtigen Geschäftsbereich Digital Business Solutions, aber auch im Stammgeschäft Mailing, Shipping & Office Solutions auf der Agenda. Dabei bilden unverändert auch Akquisitionen vor allem im Bereich der digitalen Lösungen einen festen Bestandteil der Wachstumsstrategie. Zudem sollten die im Rahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP umgesetzten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung weiterhin Wirkung zeigen. Insgesamt sieht das Management die Gesellschaft mit den in den letzten Quartalen gezeigten Erfolgen von FUTURE@FP auf einem guten Kurs bei der Transformation zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern. Die voranschreitende Transformation, die erfolgreiche Integration der Azolver-Gesellschaften und die weiteren Investitionen in die Produktentwicklung sollen sich auch künftig in weiter steigenden EBITDA-Margen widerspiegeln. Wenngleich wir unsere Schätzungen etwas zurückgenommen haben, bleiben auch wir unverändert positiv gestimmt für das Berliner Traditionsunternehmen mit seinem durch einen hohen Anteil wiederkehrender Erlöse geprägten, robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell. Auf Basis unseres leicht auf 6,30 Euro reduzierten Kursziels bietet die FP-Aktie aktuell ein stattliches Kurspotenzial von über 80 Prozent. Positive Effekte könnten dabei auch aus dem bis Anfang November 2023 laufenden Aktienrückkaufprogramm resultieren. Daher stufen wir den Anteilsschein der Francotyp-Postalia Holding AG, die im Juli ihr 100. Firmenjubiläum feiern kann, auf dem unserer Meinung nach unverändert sehr günstigen Kursniveau weiterhin als klaren "Kauf" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27145.pdf

