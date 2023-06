Ulta Beauty: Ziele erreicht

Der Unterstützungsbereich aus Sommer 2022 führt bei Ulta Beauty bereits jetzt schon zu voltilen Ausschlägen zu beiden Seiten, ein Anstieg von 423,00 US-Dollar wäre auf Sicht der nächsten Stunden denkbar. Aber erst oberhalb von 440,00 US-Dollar dürfte die in der abgelaufenen Handelswoche gerissene Kurslücke sukzessive geschlossen werden und würde sich wiederum für ein spekulatives Long-Investment anbieten. Kurzfristig allerdings müssen sich Investoren auf eine volatile Bodenbildungsphase einstellen, in derer es sogar noch auf 380,00 US-Dollar abwärts gehen könnte. Zweifelsfrei sollten die Gewinne aus den vorausgegangenen Short-Positionen nun realisiert werden.

Der steile Anstieg aus Ende 2022 und Anfang dieses Jahres auf 556,60 US-Dollar blieb nicht folgenlos, im Zeitraum bis Mitte/Ende Mai wurde zwischen 500,00 US-Dollar und den Rekordständen eine eindeutige SKS-Formation etabliert. Ein Kursrutsch unter das Niveau von 482,90 US-Dollar besiegelte schließlich das Schicksal der Aktie, das Papier fiel auf rund 400,00 US-Dollar in den letzten Tagen zurück. Nun versucht sich der Wert auf den Sommerniveaus aus 2022 an einer Stabilisierung und technischer Gegenreaktion. Sämtliche Short-Positionen sind aufzulösen.

Fazit:

Konkrete Handelsansätze gehen aus der aktuellen Kursentwicklung noch nicht hervor, Chancen auf einen Anstieg zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts sowie der unteren Kante der zuletzt gerissen Kurslücke bei 439,87 US-Dollar ergeben sich erst oberhalb von 420,00 US-Dollar. Dabei bildet jedes Long-Investment in der aktuellen Phase jedoch einen äußerst spekulativen Ansatz, weshalb sich nur sehr erfahrene Händler an dieser Idee versuchen sollten. Die zuletzt vorgestellt Short-Strategie auf Ulta Beauty ist nun zu beenden.