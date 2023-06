ANALYSE: Morgan Stanley kurzfristig pessimistischer für europäische Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit einem in nächster Zeit schwächeren Aktienmarkt in Europa rechnet die US-Bank Morgan Stanley. Über die Sommermonate dürften europäische Aktien um zehn Prozent korrigieren, prognostizieren die Kapitalmarktstrategen um Graham Secker in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum lasse nach und die Anforderungen an Liquidität würden nochmals strenger, mit entsprechenden Risiken für die Entwicklung beim Gewinne je Aktie.

Die Experten bevorzugen weiter defensive Werte gegenüber zyklischen und Wachstum gegenüber Value. In Wachstumssektoren wären Gewinnmitnahmen derzeit noch verfrüht. Den Finanzsektor stuften sie auf "Neutral" ab, mit Verweis auf Gegenwind von der Konjunktur. Auf "Overweight" hochgestuft wurde der Pharmasektor. Insgesamt seien europäische Aktien kurzfristig anfällig, mittel- und längerfristig sollten sich Engagements aber auszahlen.

So sprächen mittelfristig niedrigere Bewertungen und robustere Trends beim Gewinn je Aktie für europäische Aktien. Längerfristig könnte zudem die Region von einer globalen Neu-Gewichtung der Portfolios durch Investoren profitieren, mit der sie sich stärker auf internationale Value-Papiere ausrichteten, für die Europa derzeit die beste Wahl sei./ajx/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2023 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT