ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Signale der Fed lassen Kurse fast unbewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Entscheidungen und Prognosen der US-Notenbank Fed sind am Mittwoch quasi zu einer Nullnummer für die Wall Street geworden. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den mit Spannung erwarteten Handelstag mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 42.171,66 Punkten. Zwischenzeitliche moderate Gewinne nach den Aussagen der Fed zu Inflation, Wachstum und Zinsen gab der Dow im späten Handel wieder ab.

Der marktbreite S&P 500 schloss 0,03 Prozent tiefer bei 5.980,87 Punkten. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 schloss prozentual bei 21.719,69 Zählern.

Wie allgemein erwartet beließ die Notenbank das Leitzinsband bei 4,25 bis 4,50 Prozent. Mit Blick auf die Wachstumsprognose für das laufende Jahr zeigte sich die Fed etwas zurückhaltender. Die Unsicherheit über die weiteren Perspektiven habe nachgelassen, bleibe aber hoch, hieß es aus Washington. Die Notenbank rechnet zudem mit einer höheren Inflationsrate von 3,0 Prozent nach einer Prognose von 2,7 Prozent im März.

"Die Fed tendiert weiterhin zu Zinssenkungen, der Zeitpunkt dafür dürfte sich aber nach hinter verschieben", interpretierte Ökonom James Knightley von der Bank ING die Aussagen der Notenbank. Die Mehrheit der Marktteilnehmer dürfte nun wohl nicht mehr damit rechnen, dass es vor Dezember eine Zinssenkung geben wird.

An die Spitze des Nasdaq 100 setzten sich die Papiere von Marvell Technology mit einem Aufschlag von gut sieben Prozent. Analysten werteten die Aussagen des Chip-Herstellers vom Vorabend zu den Wachstumsaussichten rund um Künstliche Intelligenz positiv.

Die Aktien von Circle Internet Group schnellten um fast 34 Prozent nach oben, nachdem der US-Senat mit einer komfortablen überparteilichen Mehrheit ein Gesetzespaket mit neuen Regeln zum Umgang mit Stablecoins verabschiedet hatte. Stablecoins sind Kryptowährungen, die an eine Währung gekoppelt und daher weniger schwankungsanfällig sind. Nun muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Es kann auch Veränderungen an dem Gesetzespaket fordern.

An der Börse hieß es dazu, dass große Handelskonzerne nun in einem regulierten Markt eigene Stablecoins auflegen könnten, um so Gebühren für die Zahlungsabwicklung über Kreditkarten zu sparen. Das setzte sowohl Paypal als Zahlungsdienstleister als auch Visa und Mastercard als Kreditkartenanbieter unter Druck. Die Aktien verloren zwischen 3 und 5,4 Prozent.

Die Aktien von Bitdeer Technologies sackten um gut 7 Prozent ab. Das Kryptowährungs-Unternehmen bietet im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelanleihen im Volumen von 300 Millionen US-Dollar an. Bitdeer ist eine Abspaltung des Bitcoin-Mining-Chip-Herstellers Bitmain und gehört nach Rechenleistung zu den größten sogenannten Minern./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---