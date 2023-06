DAX: Dünner Handel

Der Deutsche Aktienindex DAX zeigt sich zu Beginn der neuen Handelswoche um 16.075 Punkten unentschlossen und tendiert zur Stunde auf seinem Eröffnungskurs. Ein Blick auf die Tageskerze zeigt dabei ein Doji, dieses könnte Hinweise auf die nächste Entwicklung liefern.

Für gewöhnlich stehen Doji‘s häufig am Ende eine Trendbewegung, in diesem Fall könnte eine Trendumkehr mit Zielen am EMA 50 bei 15.955 Punkten einsetzen, darunter dürfte dann die zu Freitag gerissene Kurslücke mit einem Abschlag auf 15.863 Punkten endgültig geschlossen werden.

Genauso aber könnte im Fall einer Bärenfalle ein Aufwärtsschub einsetzen, oberhalb von 16.152 Punkten würde ein erneuter Anstieg an die Rekordstände aus Mai dieses Jahres bei 16.331 Punkten sehr wahrscheinlich werden.

An der Datenfront zeigt sich dagegen Besserung, die Erzeugerpreise in der Eurozone sind im April um 3,2 Prozent gefallen und damit stärker als von Experten erwartet wurde. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Deutschlands ist im Mai auf 57,2 Zähler gestiegen, nach 56,0 Punkten im April.

Weitere Daten folgen heute noch ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per Mai (endgültig) der US-Amerikaner, im Anschluss werden um 16:00 Uhr noch die Auftragseingänge der Industrie aus April gemeldet. Letzte planmäßige Nachricht des Tages steht zeitgleich mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor aus Mai auf der Agenda.