Deutsche Telekom – Rücksetzer bietet bei Branchenprimus Einstiegschance

Amazon will US-Mobilfunkmarkt aufmischen

Medienberichte über einen möglichen Einstieg des Onlinebranchenprimus Amazon auf dem US-Mobilfunkmarkt haben am vergangenen Freitag für kräftigen Abgabedruck im US-Mobilfunksektor gesorgt. Agenturberichten zufolge will der Onlinehandelsgigant Amazon wohl künftig seinen US-Kunden im Rahmen des Prime-Abos auch Mobilfunkangebote offerieren. Wie es unter Berufung auf gut informierte Kreise heißt, sollen Prime-Kunden demnach künftig zwischen einer Mobilfunkvertragsoption, die mit 10 USD/Monat zu Buche schlägt und einem kostenfreien Basistarif wählen können. Entsprechend verschnupft reagierten die Investoren auf den geplanten Vorstoß von Amazon, wobei Telekommunikationsschwergewichte wie Verizon und AT&T am vergangenen Freitag deutliche Abschläge hinnehmen musste. Auch T-Mobile US musste zwischenzeitlich Abschläge von mehr als 8 % hinnehmen, obwohl Amazon die Gerüchte auf Anfrage umgehend dementiert hatte.

Deutsche Telekom nach Kursrutsch bei T-Mobile US deutlich unter Druck!

Auch die Aktie der Deutschen Telekom gab im Schlepptau der Kursverluste bei T-Mobile US zwischenzeitlich deutlich nach. Der zweitgrößte US-Mobilfunkcarrier mit seinem gut ausgebauten 5G-Mobilfunknetzwerk gilt als Ertragsperle der Deutschen Telekom, zumal die US-Mobilfunktochter dank ihrer aggressiven Vermarktungsstrategie seinen Erzrivalen AT&T und Verizon Marktanteile abjagen kann. Erst kürzlich hatte die Deutsche Telekom ihre Beteiligung an T-Mobile US auf 50,2 % aufgestockt, um stärker am dynamischen Neukundenwachstum der Nummer Zwei auf dem US-Mobilfunkmarkt partizipieren zu können. Sollte Amazon seine Pläne mit der Vermarktung von Mobilfunktarifen via Amazon Prime tatsächlich umsetzen, könnte das dynamische Neukundenwachstum bei T-Mobile US ins Stocken geraten, so die Befürchtung vieler Marktteilnehmer.

Deutsche Telekom überrascht mit starkem Ergebnis im Auftaktquartal und hebt Jahresprognose an!

Operativ konnte die Deutsche Telekom zum Jahresauftakt überzeugen. So verbesserte sich der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) im 1. Quartal im Vorjahresvergleich trotz milliardenschwerer Investitionen in den 5G-Netzausbau um 7,7 % auf 9,96 Mrd. Euro. Profitieren konnte der Branchenprimus einmal mehr von der starken Entwicklung seiner Konzerntochter T-Mobile US, die dank dem starken Neukundenwachstum (+1,3 Millionen Mobilfunkneukunden, +523.000 High-Speed-Internetanschlüsse) erneut maßgeblich zum besser als erwarteten Abschneiden beigetragen hatte. Auch auf dem Heimatmarkt konnte die Deutsche Telekom erneut vor allem im Mobilfunksegment (+274.000 Neukunden) überzeugen, ebenso im Kernmarkt Europa (Mobilfunknutzer +104.000, Bundle-Angebote +169.000). Im Anschluss revidierte die Deutsche Telekom außerdem ihre Gewinnprognose für 2023 beim bereinigten EBITDA von 40,8 auf 40,9 Mrd. Euro leicht nach oben, während der Gewinn je Aktie in 2023 bei mindestens 1,60 Euro je Aktie erwartet wird.

Deutsche Telekom überzeugt mit moderater Bewertung und attraktiver Dividendenrendite

Da die Deutsche Telekom sowohl auf dem Heimatmarkt als auch in Europa dank seiner gut ausgebauten Netzinfrastruktur und der gezielten Vermarktung von Bundle-Angeboten sowohl bei Internetanschlüssen als auch im Mobilfunksegment weitere Marktanteile gewinnt, bleiben die Aussichten im operativen Kerngeschäft weiter vielversprechend. Auch die Perspektiven bei der Konzerntochter T-Mobile US dürften im operativen Geschäft trotz der Gefahr eines möglichen Einstiegs von Amazon auf dem US-Mobilfunkmarkt weiter vielversprechend bleiben. Denn T-Mobile US verfügt über das mit Abstand am besten ausgebaute 5G-Netz in den USA, womit man gerade im gehobenen Preissegment gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn hat und man dank „Internet-Freedom“ außerdem zu den am schnellsten wachsenden Playern bei High-Speed-Internetanschlüssen für Privathaushalte und Unternehmenskunden gehört. Entsprechend geht der Analystenkonsens nach einem EPS von 1,69 Euro je Aktie in 2023 für 2024 mit einem EPS von 1,90 Euro aus, während der Gewinn je Aktie in 2025 auf 2,12 Euro anziehen dürfte. Damit würde das KGV auf Basis der Schätzungen für 2025 auf unter 10 sinken.

