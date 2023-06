PDD HOLDINGS - Konsolidierung vorbei?

PDD Holdings Inc - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 72,810 $ (Nasdaq)

Die Aktie von PDD Holdings (ehemals Pinduoduo) startete im März 2022 nach einem Tief bei 23,19 USD zu einer starken Rally. Im Juni 2022 kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Nach einem ausführlichen Pullback startete die Aktie auf ein Hoch bei 106,38 USD durch.

Ab Ende Januar konsolidierte der Wert deutlich. Erst das log. 38,2 % Retracement der Rally ab März 2022 bei 59,45 EUR gab der Aktie Halt. Der Aufwärtstrend seit März 2022 wurde zwar kurz angekratzt, hielt aber letztlich. Aktuell notiert der Wert an einem wichtigen Widerstandsbereich um 73,02-73,40 USD. Auf Tagesbasis ist bereits ein sehr kleiner Boden vollendet.

Welche Marken sind wichtig?

Gelingt der Aktie von PDD Holdings ein Ausbruch über 76,40 USD, dann wäre die Konsolidierung der letzten Monate wohl zu Ende. Die Aktie könnte einen neuen Rallyversuch in Richtung des Jahreshochs bei 106,38 USD starten. Sollte es aber doch noch zu einem Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter 59,45 USD kommen, dann wären Abgaben in Richtung 41,50 USD und somit an das log. 61,8 % Retracement der Rally seit März 2022 möglich.

Fazit: Die Aktie von PDD Holdings steht kurz vor einem größeren Kaufsignal. Aber noch hat sie dieses Signal nicht ausgebildet.

Zusätzlich lesenswert:

U.S. BANCORP - Ist die Erholung bald beendet?

PDD Holdings

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)