UNIPER - Ein heißer Spielball privater Trader!

Uniper ist alles andere als ein kleines Unternehmen und trotzdem muss sich die Aktie momentan den Stempel eines Small Caps aufdrücken lassen. Verantwortlich dafür ist die Verstaatlichung des Unternehmens infolge der Ukraine-Krise bzw. der damit verbundenen Probleme im Gas-Sektor. Das Unternehmen war allein nicht mehr überlebensfähig und brauchte staatliche Unterstützung. Mittlerweile ist der Staat im Besitz von 99 % der Anteile. Nur ein Prozent davon wird im sogenannten Free Float gehandelt, und zwar überwiegend von Kleinanlegern.

In Kombination mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft und eine Reprivatisierung kam es in den vergangenen Tagen zu starken Kursbewegungen bei der Aktie. Ende Mai sprang der Kurs von ca. 4,20 EUR auf über 8 EUR an. Aktuell wird die Aktie bei ca. 5,62 EUR gehandelt und steht damit schon wieder deutlich tiefer als im jüngsten Hoch. Hier dürften vor allem private Anleger engagiert sein. Die Aktie taucht auch immer wieder unter den am aktivsten gehandelten Werten auf Tradegate auf, auch heute früh.

Zwischen News und Charttechnik!

Mit Blick auf die fundamentale Situation und die aktuelle Nachrichtenlage lohnt es sich, die jüngste Analyse von Oliver Baron zu lesen: "Uniper - Was sind das für Bewegungen?". Charttechnisch ist die Aktie in den vergangenen Tagen am entscheidenden Widerstandsbereich um 8 EUR gescheitert. Bereits zweimal war dieser Preisbereich eine zu große Hürde für die Bullen. Technisch gesehen müsste er jedoch überwunden werden, um einen mittelfristigen Boden auszubilden. Die damit verbundenen rechnerischen Kursziele möchte ich gar nicht erwähnen, da sie unglaublich optimistisch erscheinen. Das Minimalziel läge im Bereich von 20 EUR, gefolgt von einem Normalziel jenseits von 30 EUR.

Mit Blick auf eine solche Entwicklung dürfte jedoch jedem klar sein, dass dafür auch die fundamentale Lage stimmen muss. Ohne einen solchen Hintergrund dürfte ein nachhaltiger Ausbruch nach oben wahrscheinlich nicht gelingen. Stattdessen könnte es zu erneuten Abgaben auf 4,50 EUR und tiefer kommen.

Fazit: Persönlich würde ich in die Uniper-Aktie nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen, zumindest nicht zu aktuellen Notierungen. Sollte sich wirklich eine nachhaltige Verbesserung der Gesamtlage abzeichnen, dürfte es auch in den kommenden Wochen und Monaten noch interessante Einstiegschancen geben. Spekulativ würde ich derzeit jedoch um einen guten Einstiegspreis feilschen wollen, solange diese Nachrichten ausbleiben. Dies wäre zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise im Bereich von 4,20-4,00 EUR der Fall. Darunter wäre auch der Preisbereich um 3 EUR eine starke Unterstützungszone.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)