DAX: Ohne Impulse

Einen weiteren Tag in Folge hält sich der deutsche Leitindex DAX in seiner bisherigen Handelsspanne aus dieser Woche auf und geizt weiter mit eindeutigen Signalen. Intraday stützt zwar der EMA 50 das Barometer, auf der Oberseite trauen sich Händler aber nicht an die Marke von 16.000 Punkten heran.

Solange die Schiebephase aus dieser Woche anhält, sind auch keine größeren Impulse zu erwarten, ein Anstieg an die Rekordstände bei 16.331 Punkten wird erst oberhalb von 16.100 Punkten wahrscheinlich. Auf der Unterseite würde ein Bruch von 15.909 Zählern einen Rücklauf auf 15.863 Punkte forcieren.

Möglicherweise stellte diese Reaktion die Ruhe vor dem Sturm dar, wenn kommende Woche um den Mittwoch herum die wichtigsten Notenbanken ihre weitere Fiskalpolitik und damit frische Zinssätze vorstellen werden. Nach dem Kanada und Australien ihren Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatten, ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Anhebung bei der FED und EZB ebenso angestiegen.