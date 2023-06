Welche Themen werden die Börse im Sommer bewegen?

Es wird ein trockener Sommer. Die Notenbanken haben überzogen. Daraus entstehen unterschiedliche Einflüsse im Sektor der monetären Sphäre und den tatsächlichen Ereignissen in den faktischen Märkten. Die Geldversorgung steht damit im Mittelpunkt. Ob Fed und EZB den gleichen Kurs fortfahren, ist offen. Wahrscheinlicher ist, dass die Amerikaner ihre bisherige Politik korrigieren und die EZB das Gegenteil macht, soweit aus den jüngsten Äußerungen erkennbar ist. Eine Seitwärtsbewegung der Indizes in einer Bandbreite von bis zu 5 % nach oben und unten um den Mittelwert ist die aktuelle Folge.

Hat Apple mit der VR-Brille ein neues iPhone geschaffen?

Die Vision Pro kann das iPhone nicht ersetzen, aber eine gewisse Breitenwirkung darf man annehmen. So ein Gerät soll 3.500 Dollar kosten und schon eine relativ begrenzte Verkaufszahl schafft ein erhebliches Volumen für Apple und einen Imagegewinn. Darauf wird gespielt.

Der Euro sinkt: Werden wir noch dieses Jahr eine Parität zum Dollar erleben?

Eine Parität ist möglich, entscheidend ist, wer die Zugmaschine spielt. Ein stärkerer Dollar wirkt gegen alle, ein schwächerer Euro gegen Dollar hat eine andere Wirkung in der öffentlichen Wahrnehmung. Rechnerisch ist beides gleich. Dann kommt es darauf an, wer die größere Glaubwürdigkeit hat, Europa oder die USA. Erkennbar ist lediglich, dass der Dollar als Leitwährung und Währungsreserve tendenziell abnimmt. Letzter Stand: 58 % gegen früher 62 %. Die Wette ist also offen.