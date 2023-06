DAX: 16.000 Punkte wackeln intraday

Der Deutsche Aktienindex DAX startete mit einer Kurslücke in die neue Handelswoche und schoss in der ersten Tageshälfte auf 16.126 Punkte und dadurch eine seit Wochen bestehende Trendlinie aufwärts. In der zweiten Tageshälfte haben sich jedoch deutliche Gewinnmitnahmen auf rund 16.050 Punkte ausgebreitet. Ob das Barometer diese psychologisch relevante Kursmarke bis Ende des Handelstages halten kann, bleibt noch abzuwarten.

Insgesamt sieht man allerdings den Aufwärtsdruck bei den Indizes, der DAX hinkt den US-Pendants beispielshalber aber weiter hinterher und kann an deren Performance nicht anknüpfen. Positiv wäre dennoch ein weiterer Kursanstieg zu bewerten, um allerdings einen Test der Rekordstände bei 16.331 Punkten hervorzurufen, bedarf es nun Tagesschlusskurse oberhalb von 16.130 Zählern.

Unterhalb von 15.909 Punkten würde der DAX dagegen Gefahr laufen, auf 15.706 Punkte durchgereicht zu werden. Aber erst unter dieser Horizontalunterstützung dürfte eine Ende März gerissene Kurslücke mit Abschlägen auf 15.342 Punkte endgültig geschlossen werden.