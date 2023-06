Tesla: Ziel zum Greifen nah!

Die Tesla-Aktie steckt seit nunmehr einem Kursstand von 414,50 US-Dollar aus November 2021 in einem intakten Abwärtstrend fest, in einem ersten Schritt ging es auf 206,86 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres talwärts, bis zum Jahreswechsel sogar auf ein Verlaufstief von 101,81 US-Dollar. Genau dieser Bereich konnte in den ersten Monaten dieses Jahres für einen Kurswechsel und Anstieg an 217,65 US-Dollar genutzt werden, nach einer anschließenden Konsolidierungsphase in Form einer bullischen Flagge ging es im Freitagshandel schließlich dynamisch auf 252,42 US-Dollar weiter aufwärts. Damit ist die zweite Kaufwelle voll im Gang, bietet aber noch immer Aufwärtspotenzial.

Auf den letzten Metern

Oft wurde in der jüngsten Vergangenheit ein Kursziel um 280,00 US-Dollar für die Tesla-Aktie favorisiert, womit der Wert dann schließlich in den Bereich seines mittelfristigen Abwärtstrends vordringen dürfte. Eine überschießende Welle könnte sogar an 285,41 US-Dollar heranreichen, ehe das Papier in eine größere Konsolidierung übergeht. Bis dahin würde sich durchaus noch ein Long-Investment anbieten, zweifelsfrei sollten aber investierte Anleger ihre Stopps nun merklich nachziehen. Größere Abschläge wären bei Tesla dagegen erst unterhalb von 199,68 US-Dollar und somit den EMA 210 zu erwarten, Ziele müssten dann um 166,19 bzw. 154,76 US-Dollar ausgerufen werden.