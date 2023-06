EQS-News: Hawesko Holding SE: Hauptversammlung beschließt Zahlung einer Dividende von € 1,90 pro Aktie

EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hawesko Holding SE: Hauptversammlung beschließt Zahlung einer Dividende von € 1,90 pro Aktie



PRESSEMITTEILUNG Hawesko-Gruppe: Hauptversammlung beschließt Zahlung einer Dividende von € 1,90 pro Aktie

Hamburg, 13. Juni 2023. Die Hauptversammlung der Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat auf der ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von € 1,90 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen, die ab dem 15. Juni 2023 zahlbar ist. Damit erhalten die Aktionäre des Unternehmens zum 25-jährigen Börsenjubiläum eine Basisdividende auf Vorjahresniveau. Dies entspricht einer Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent bei einem Aktienkurs von € 43 am 09. Juni 2023. Mit der Ausschüttung setzt die Hawesko Holding SE ihre langjährige ununterbrochene Dividendentradition fort: Seit dem Börsengang 1998 haben die Aktionäre der Gruppe jedes Jahr eine Dividende erhalten. Alle Vorschläge der Gremien fanden die Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung, die Regularien wurden erfüllt. # # # Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’ und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding SE

