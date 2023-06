Dax Chartanalyse 15.06.2023: EZB im Fokus nach neuem Allzeithoch

Widerstand: 16.335 16.500 Unterstützung: 16.210 16.100

Rückblick:

Der deutsche Leitindex setzte gestern den Positivtrend vom Wochenstart weiter fort und erreichte die in der vergangenen Woche angesprochene 16.300er Marke, dabei wurde gleich auch noch das bisherige Jahreshoch vom 19. Mai überwunden und damit ein neues Allzeithoch markiert, bevor dann im Vorfeld des US-Zinsentscheids erste Gewinnmitnahmen einsetzten.

Ausblick:

Mit dem Erreichen eines marginalen neuen Allzeithochs im gestrigen Handelsverlaufs könnte die am Montag begonnene Kaufwelle nun zunächst einmal abgeschlossen worden sein. Dementsprechend muss in den kommenden Handelsstunden tendenziell mit dem Beginn einer Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase gerechnet werden.

Erste prozyklische Verkaufssignale würden bei einem Stundenschluss südlich des Bereichs 16.190/16.210 entstehen, bis dahin darf man die Käufer kurzfristig noch nicht abschreiben im Vorfeld des am Nachmittag anstehenden EZB-Entscheids.

Quelle: Tradingview

