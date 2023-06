Mit einem Mausklick die 100 Top Dividenden-Aktien der Welt im Depot

Werbung

Manche Anleger sehen die Dividende nur als eine Art „Zubrot“ an, die weit weniger wichtig ist als Kursgewinne. Aber es lohnt sich, diese Sichtweise zu überdenken. Denn wenn man es klug anstellt, ist eine Dividende weit mehr als das. Vor allem, wenn es um besonders hohe Dividenden geht, auf die sich der ETF konzentriert, den wir Ihnen hier vorstellen.

Die Dividende ist Ihr Anteil am Gewinn Ihres Unternehmens

Als Anleger werden Sie mit dem Kauf von Aktien zum Teilhaber des Unternehmens. Das Unternehmen honoriert dies, indem es Sie an seinen Gewinnen beteiligt: das ist die Dividende. Dabei ist es aber für Sie entscheidend, ob das Unternehmen bereit ist, einen größeren Teil dieses Gewinns an Sie weiterzugeben … einen kleinen … oder auch gar nichts.

Unternehmen, die noch relativ jung sind und sich schnelles, starkes Wachstum auf die Fahne geschrieben haben, schütten selten Dividenden aus, sondern stecken ihre Gewinne in ihr weiteres Wachstum. Oft hat dieses starke Wachstum für Sie als Investor den Vorteil, dass solche Aktien in guten Marktphasen schnell und weit steigen. Eine fehlende Dividende wird damit durch kräftige Kursgewinne kompensiert. Aber das ist eben nur in guten Marktphasen der Fall.

In vielen Marktphasen ist die Dividende weit mehr als nur ein „Zubrot“

Wenn die Wirtschaft insgesamt nicht gut läuft, geraten gerade junge Unternehmen, die schnell wachsen wollen und deswegen viel Fremdkapital brauchen, ins Schwimmen. Dann ist es schnell vorbei mit den starken Kursgewinnen. Dann bricht die Zeit der soliden, etablierten großen Konzerne an, die Umsatz und Gewinnmargen relativ stabil halten können und dadurch auch weiterhin Dividenden zahlen. Dann, wenn der Gesamtmarkt stagniert oder sogar fällt, sind gute Dividenden weit mehr als nur ein „Zubrot“, sie werden zu einer essenziellen Einnahmenquelle. Die folgende Grafik zeigt, wie wichtig Dividenden gerade in schwachen Marktphasen sind:

Dabei nimmt die Bedeutung der Dividenden seit Jahren stetig zu. Die folgende Abbildung macht das sehr deutlich: Alleine in den sechs Jahren von 2016 bis 2022 einschließlich ist die Summe, die als Dividende an Investoren ausgeschüttet wurde, um 35 Prozent gestiegen, auf 1,56 Billionen (!) US-Dollar. Es wäre natürlich perfekt, wenn man ohne immensen Aufwand imstande wäre, gezielt an den höchsten Dividendenrenditen (Dividendenrendite = Dividende ./. Kurs der Aktie) weltweit teilzuhaben. Und tatsächlich ist genau das möglich – mit dem iShares STOXX® Global Select Dividend 100 UCITS ETF.

Der iShares STOXX® Global Select Dividend 100 UCITS ETF

Der iShares STOXX® Global Select Dividend 100 UCITS ETF ist ein ETF, der den in seinem Namen bereits genannten STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet, welcher Aktien von 100 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen aus den Industrienationen dieser Welt umfasst. Hier haben Sie Unternehmen aus Europa, den USA, Kanada, aber auch aus Japan, Hongkong, Singapur und Australien in einem ETF vereint.

Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Sektoren Finanz und Industrie, auch Rohstoff- und Versorgerunternehmen sind in diesen Top 100 der Dividenden stark vertreten. In diesen Bereichen finden sich die großen, klassischen Konzerne mit einer hohen Zuverlässigkeit in Sachen Investoren-Beteiligung. Dabei werden die im Index enthaltenen und vom ETF damit abgebildeten Unternehmen jährlich auf die Berechtigung ihres Platzes in den Top 100 überprüft und ggf. durch noch bessere Dividendenzahler ausgetauscht.

Wie entscheidend der Unterschied ist, wenn man sich auf die wirklich stärksten Dividendenrenditen der industrialisierten Welt konzentriert, sehen Sie im folgenden Chart. Die durchschnittliche Dividendenrendite der im DAX und der im Dow Jones enthaltenen Unternehmen war im vergangenen Jahr zwar durchaus ansehnlich. Aber mit 4,7 Prozent schlug der iShares STOXX® Global Select Dividend 100 UCITS ETF diese Renditen bei weitem!

iShares STOXX® Global Select Dividend 100 UCITS ETF

Vergleichsindex STOXX® Global Select Dividend 100 Index WKN A0F5UH ISIN DE000A0F5UH1 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management BlackRock Asset Management Deutschland AG Gesamtkostenquote (TER) 0,46 % p.a. ETF-Volumen per 12.06.2023 2,06 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 25.09.2009 Anzahl der Positionen 100 Behandlung der Dividenden ausschüttend (bis zu 4x jährlich) Replikationsmethode physisch Basiswährung Euro

Die Top Ten-Positionen des iShares STOXX® Global Select Dividend 100 ETF nach Gewichtung

Name des Unternehmens Land Branche SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Hongkong Logistik/Reederei YANCOAL AUSTRALIA LTD Australien Bergbau/Rohstoffe PACIFIC BASIN SHIPPING LTD Hongkong Logistik/Reederei MITSUI OSK LINES LTD Japan Logistik/Reederei NIPPON YUSEN Japan Logistik/Reederei FORTESCUE METALS GROUP LTD Australien Bergbau/Rohstoffe NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY Hongkong Immobilien JB HI-FI LTD Australien Konsum/Elektronik TAYLOR WIMPEY PLC Großbritannien Bau/Immobilien YARA INTERNATIONAL Norwegen Chemie/Gase

Strategisch geschickt agieren, zwei ETFs kombinieren

Aber was tut man in Phasen mit hohem Wirtschaftswachstum, wenn vor allem diejenigen Aktien laufen, die stark auf Wachstum ausgerichtet sind und hohe Kursgewinne den Aspekt einer guten Dividende in den Hintergrund drängen? Da bietet sich eine ideale Lösung an:

Warum nicht einfach zwei ETFs im Depot halten, den einen ausgerichtet auf die dividendenschwachen, aber performance-starken Wachstumsunternehmen, dazu den iShares STOXX® Global Select Dividend 100 UCITS ETF, um sich die höchsten Dividenden zu sichern?

Als zweites Standbein würde sich dazu beispielsweise der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (ISIN: IE00B53SZB19, WKN A0YEDL) anbieten, der den Nasdaq 100 und damit den über Jahrzehnte performancestärksten Index weltweit abbildet.

In starken Wachstumsphasen mit dynamischen Aufwärtstrends am Aktienmarkt erhöht man die Gewichtung dieses iShares Nasdaq 100 UCITS ETF etwas, in Phasen, in denen der Aktienmarkt ins Wanken gerät, schichtet man einen Teil des Kapitals von dort in den iShares STOXX® Global Select Dividend 100 UCITS ETF um und erhöht dadurch dessen Gewichtung im Depot. Damit hätten Sie bei den beiden wichtigsten Aspekten des Investments immer einen Fuß in der Tür: Dividenden einerseits und Kursgewinne andererseits.

