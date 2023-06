Adobe nach Zahlen stark, DAX am Verfallstag mit Rekordhoch, Siemens-Konzern

Nach der FED-Sitzung am Mittwoch war die EZB ein wenig in Zugzwang, hat aber dennoch wie erwartet reagiert und die Zinsen in der Eurozone entsprechend um 0,25 Basispunkte angehoben. Auf dem Weg zur Normalisierung bei den Inflationsraten ist es noch ein weiter Weg, der nicht ganz so beherzt wie von Anlegern beschritten wird.

Dies diskutiert Andreas Bernstein heute mit unserem Händler Veith und verweist auf die verschiedenen Messungen bei den Inflationsdaten. Energie ist aktuell nicht mehr das dominante Thema, sondern die Konsumgüter.

Der DAX schaffte es dennoch, sich davon abzukoppeln und markierte heute das nächste Rekordhoch im Chartbild. Liegt dies nur an der schwachen Präsenz der "Geldhäuser" und Kapitalgesellschaften, die nun investieren müssen? Eine interessante Fragestellung.

Bei Adobe feiern Anleger nach den Quartalszahlen die Ausrichtung und Prognose zum Geschäftsverlauf. Der Konzern ist rechtzeitig auf Abomodelle umgestiegen und kann mit dem Wort "KI" auch im Trend bleiben. Die Aktien legten nachbörslich deutlich zu.

Aus Deutschland wollen wir heute einmal die Siemens erwähnen, die weiterhin kräftig investiert und zudem in allen Bereichen wächst. Erfolgreiche Ausgliederungen von Geschäftssparten sind ebenfalls bekannt, sodass wir diesen Konzern vielleicht nur in Erinnerung rufen, und nicht ausführlich vorstellen müssen.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den letzten Handelstag dieser Woche.

