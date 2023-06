BOEING (Intraday) - Kleiner Ausbruch, große Auswirkungen?

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 219,410 $ (NYSE)

Die Boeing-Aktie befindet sich seit Juni 2022 nach einem Tief bei 113,02 USD in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kam es zum Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend und zu einem Hoch bei 221,33 USD.

Ab Februar 2023 konsolidierte die Aktie mehrere Monate. Erst am 08. Juni gelang der Ausbruch aus dieser Konsolidierung. Damit entstand ein mittelfristiges Kaufsignal, das eine Rally an den Widerstandsbereich um 278,57 USD andeutet. Allerdings scheiterte die Aktie mit einem Ausbruchsversuch über das Hoch aus dem Februar und setzte zu einem Pullback an. Gestern fiel der Wert in einer schwächeren Eröffnung auf die Unterstützung bei 215,24 USD zurück und drehte dynamisch nach oben. Nach einer ersten Kaufwelle lief der Wert mehrere Stunden seitwärts und notiert nun knapp unter dem kurzfristigen Abwärtstrend und damit auch wieder in der Nähe des Februarhochs.

Kaufwelle kann weitergehen, wenn …

Ein Ausbruch über den Abwärtstrend bzw. über das Februarhoch würde das bullische Bild und das charttechnische Ziel bei 278,57 USD bestätigen.

Ein Rückfall unter die Unterstützung bei 215,24 USD bzw. in den gebrochenen Abwärtstrend ab Februar, der heute zu Handelsbeginn bei 214,29 USD verläuft, wäre ein Rückschlag für die Bullen und würde auf erneute Abgaben gen 193,27 USD und damit auf das Tief aus dem Mai 2023 hindeuten.

Fazit: Die Boeing-Aktie steht unmittelbar vor der Bestätigung eines größeren Kaufsignals.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)