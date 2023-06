EQS-News: PUMA SE: PUMA ernennt Shirley Li zur General Managerin für China

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG PUMA ernennt Shirley Li zur General Managerin für China Herzogenaurach, Deutschland, 19. Juni 2023 – Das Sportunternehmen PUMA hat Shirley Li zur neuen General Managerin in China ernannt. Dies ist Teil der Strategie des Unternehmens, sein Geschäft in diesem wichtigen Markt zu stärken. Die gebürtige Chinesin, die seit Anfang 2023 bei PUMA als Commercial Director arbeitet, bringt mehr als 20 Jahre Industrieerfahrung und ein fundiertes Wissen über den chinesischen Markt und die chinesischen Konsument*innen mit. Vor ihrer Zeit bei PUMA war sie VP Wholesale bei adidas. Sie hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Fudan. Shirley ersetzt in ihrer neuen Rolle Philippe Bocquillon, der Area Manager von Großchina, das China, Taiwan und Hong Kong umfasst, wird. Philippe wird auch die Position des General Managers von Hong Kong übernehmen. General Manager von Taiwan bleibt weiterhin Paul Yu. Shirley und Paul werden beide an Philippe berichten. „Es freut mich sehr, dass wir ein neues Kapitel von PUMA China unter der Leitung von Shirley eröffnen“, sagt Arne Freundt, CEO von PUMA. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich unser China Geschäft unter ihrer Führung stark erholen wird, was eine unserer drei strategischen Prioritäten ist. Ich möchte Philippe für mehr als 10 Jahre als General Manager von PUMA China danken. Er hat unter oft schwierigen Bedingungen Großartiges geleistet und ich wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe als Area Manager.“ David Lu wird Shirley als Commercial Director ersetzen und damit das Top Management von PUMA China verstärken. Er ist seit März 2023 bei PUMA und hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Sport und Mode Industrie. Zuletzt war er General Manager Retail bei Levi’s. Die Neubesetzungen treten am 1. Juli 2023 in Kraft. Medienkontakt: Kerstin Neuber - Corporate Communications - PUMA - +49 9132 81 2984 – kerstin.neuber@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.puma.com

