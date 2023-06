EQS-News: Allterco JSCo: Große Zustimmung der Aktionäre auf außerordentlicher Hauptversammlung zur Umfirmierung in Shelly Group Plc

EQS-News: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Allterco JSCo: Große Zustimmung der Aktionäre auf außerordentlicher Hauptversammlung zur Umfirmierung in Shelly Group Plc



20.06.2023 / 11:15 CET/CEST

Umfirmierung in Shelly Group spiegelt Geschäftsmodell und Markenidentität der Gruppe wider

Einsetzung eines Operational Boards zur engeren Koordination von strategischem Management und operativer Geschäftstätigkeit auf dem Wachstumskurs

Sofia / München, 20. Juni 2023 - Die außerordentliche Hauptversammlung der Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), einem Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat gestern dem Vorschlag des Verwaltungsrats zugestimmt, den Namen der Gesellschaft in Shelly Group Plc zu ändern. Alle Beschlussvorschläge der Tagesordnung wurden auf der außerordentlichen Hauptversammlung mit hoher Zustimmung angenommen. Die Stimmrechtspräsenz auf der außerordentlichen Hauptversammlung lag bei 77,27%. Der neue Unternehmensname Shelly Group Plc spiegelt die führende Marktposition der Shelly-Produkte wider und dient der einheitlichen Markenidentität innerhalb der Gruppe. Die Namensänderung unterstreicht auch die Entwicklung des Geschäftsmodells der Gruppe in ihrer Markenidentität. Ursprünglich im Jahr 2003 als Unternehmen für Telekommunikation und Mobilfunkinnovation gegründet, legte die Gründung der IoT-Einheit des Unternehmens zehn Jahre später den Grundstein für die heutige Marke Shelly. Im Jahr 2015 wurde das Unternehmen vollständig umstrukturiert, um sich auf IoT zu konzentrieren. Der internationale Erfolg der IoT-Produkte führte 2019 schließlich zu der strategischen Entscheidung, die Telekommunikationsaktivitäten zu verkaufen.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO: „Als einer der Gründer unseres gemeinsamen Unternehmens freue ich mich sehr, dass sich die erfolgreiche Entwicklung unseres Geschäfts nun auch in der Entscheidung für einen neuen Firmennamen widerspiegelt. Unsere Shelly-Produkte zeichnen sich durch Leistung und Funktionalität aus, gepaart mit flexibler und zukunftsorientierter Software und der kreativen und lebendigen Community unserer Nutzerinnen und Nutzer. Ich kann mir keinen besseren Namen für unsere schnell wachsende Unternehmensgruppe vorstellen als Shelly Group.“



Zur systematischen Ausrichtung der Unternehmens- und Führungsstruktur der Gruppe auf den IoT-Wachstums- und Expansionskurs hat der Vorstand beschlossen, ein Operational Board einzusetzen. Die neue Führungsstruktur soll eine engere Koordination zwischen strategischem Management und operativem Geschäft unterstützen. Dazu trägt unter anderem die langjährige Erfahrung der neuen Mitglieder des Operational Boards bei, unter anderem in leitenden Vertriebspositionen bei international führenden Marken wie Coca-Cola und Qubino. Neben den beiden Verwaltungsratsmitgliedern und Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch setzt sich das Operational Board aus folgenden Mitgliedern zusammen: Mirche Atanasovski, Group Chief Commercial Officer (CCO)

Svetozar Iliev, Group Chief Financial Officer (CFO)

Ivan Zahov, Group Chief Marketing Officer (CMO)

Leon Kralj, Group Chief Technical Officer (CTO) Weitere Informationen über den Werdegang der Mitglieder des Operational Boards finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: https://allterco.com/en/about-us/.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO: „Mit der neuen Managementstruktur gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der organisatorischen Entwicklung unseres Unternehmens. Die konsequente Verteilung von Verantwortlichkeiten fördert ein besseres Zusammenspiel der Aktivitäten und die damit verbundene Realisierung von Synergien mehr Schlagkraft und Reichweite. Verbesserungspotenziale können so schneller erkannt und notwendige Anpassungen gezielter umgesetzt werden. Wir sind entschlossen, die Möglichkeiten, die unser Geschäft voranbringen, auch zu nutzen.“



Das Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung ist auf der Website der Gesellschaft abrufbar unter: https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/.



Über Allterco Die Allterco JSCo ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 5 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA und Deutschland. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Allterco an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker A4L.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



