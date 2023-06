Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich Kursgewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind zur Wochenmitte überwiegend mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Nur in Prag schloss der Leitindex PX am Tag der Zinsentscheidung der tschechischen Notenbank tiefer. Die westeuropäischen Leitbörsen beendeten die Sitzung ebenfalls überwiegend im Minus.

An der Warschauer Börse schloss der polnische Index Wig-20 um 0,45 Prozent höher bei 2076,16 Punkten. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,43 Prozent auf 67 178,62 Zähler.

In Polen ist die industrielle Produktion im Vergleich zum Vormonat um 4,4 Prozent gefallen. Die Löhne sind hingegen im Jahresvergleich um 12,6 Prozent gestiegen. Damit lagen beide Werte im Rahmen der Erwartungen von Volkswirten. Zur Wochenmitte stiegen die Titel von PKN Orlen, PKO Bank und PZU im 0,6 bis 1,2 Prozent. Anteilsscheine von Cyfrowy Polstat gingen als Schlusslicht im Wig-20 mit minus 2,7 Prozent aus dem Handel.

Der ungarische Bux legte um 0,59 Prozent auf 50 120,79 Punkte zu. Die schwer gewichteten Titel von Mol gewannen 0,3 Prozent, während die Papiere der OTP Bank 0,7 Prozent zulegen konnten. Aktien von Gedeon Richter gingen mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel. Unter den Schwergewichten gaben einzig die Titel der MTelekom 0,2 Prozent ab.

Unter den größeren mitteleuropäischen Handelsplätzen gab lediglich die Prager Börse nach, der PX Index fiel um 0,52 Prozent auf 1312,59 Zähler. CEZ -Titel schlossen 1,2 Prozent tiefer und belasteten damit den tschechischen Leitindex merklich.

Die tschechische Nationalbank hat wie erwartet den Leitzins nicht weiter angehoben. Die Geldhüter beließen den Zinssatz bei 7,00 Prozent. Dieser besteht schon seit rund einem Jahr. Das nächste Treffen der Nationalbank bezüglich einer Zinsentscheidung ist in Prag für den August angesetzt.

In Moskau wurden Kursgewinne verbucht. Der russische RTS-Index stieg um 1,42 Prozent auf 1057,74 Zähler./kve/sto/APA/bek/nas