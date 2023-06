VW-Tochter MAN Energy verkauft Gasturbinen-Geschäft nach China

München (Reuters) - Die Volkswagen-Tochter MAN Energy Solutions verkauft ihr Geschäft mit Gasturbinen nach China.

Ein Kaufvertrag mit der staatlichen chinesischen CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) sei unterzeichnet worden, teilte der Augsburger Hersteller von Großdieselmotoren und Turbomaschinen am Dienstag mit. MAN Energy Solutions produziert und wartet mit rund 100 Mitarbeitern in Oberhausen und Zürich Gasturbinen, die etwa zur Energiegewinnung oder als Antrieb für Pipelines verwendet werden. CHGT, die zum Werftenkonzern China State Shipbuilding Corporation (CSSC) gehört, habe für beide Werke eine fünfjährige Standortgarantie gegeben.

Die Entscheidung, sich vom Gasturbinen-Bereich zu trennen, sei schon vor drei Jahren gefallen, erklärte die VW-Tochter, die sich als Weltmarktführer für Schiffsmotoren sieht. Im Zuge der Dekarbonisierung stehe er "inzwischen nicht mehr im Zentrum der Wachstumsstrategie des Unternehmens". Anders als Deutschland setzt China weiter auf fossile Brennstoffe. Über finanzielle Einzelheiten sei Stillschweigen vereinbart worden, erklärte MAN Energy. Das Augsburger Unternehmen mit rund 14.000 Mitarbeitern gehörte ursprünglich zu MAN, war aber im Zuge der Entstehung der Lkw-Holding Traton direkt auf Volkswagen übergegangen und soll mindestens bis 2026 Teil des Konzerns bleiben.

