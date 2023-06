ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel runter auf 390 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 448 auf 390 Euro gesenkt. "Volatilität gibt es in beide Richtungen", schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere des Pharma- und Laborzulieferers seien seit seiner Abstufung im Januar um fast ein Drittel eingebrochen. Anhaltender Abbau von Lagerbeständen sei inzwischen eingepreist, so der Experte. Gespräche mit Kunden deuteten auf eine nachlassende Belastung Ende des dritten Quartals hin. Grundsätzlich sei das Marktwachstum ohnehin stark./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben