HOCHTIEF - Objektive Selektion und überzeugender Chart

Jede Woche filtern wir die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren. Das mehrheitlich trendfolgende Modell spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. In diese Kategorie fällt derzeit die Hochtief-Aktie, die wir schon ganz lange nicht mehr unter die Lupe genommen hatten. Neben dieser objektiven quantitativen Auswertung hat aber auch der Chart einiges zu bieten: So konnte der Titel zuletzt die langfristige Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 77,68 EUR) zurückerobern. Zuvor wurde bereits der Abwärtstrend seit Sommer 2018 zu den Akten gelegt. Damit gewinnt auch die Bodenbildung der letzten dreieinhalb Jahre deutlich an Konturen (siehe Chart). In diese Kerbe schlagen auch diverse Indikatoren: Neben dem konstruktiv zu wertenden MACD möchten wir die langjährige Bodenbildung im Verlauf des RSI hervorheben. Oftmals besitzen solche Indikatorformationen zeitlichen Vorlaufcharakter im Vergleich zu den äquivalenten Weichenstellungen im eigentlichen Chartverlauf. Oberhalb der Marke von 90 EUR wäre hier die Trendwende endgültig vollzogen. Eine enge Absicherung auf Basis der 200-Monats-Linie sichert zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

HOCHTIEF (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HOCHTIEF

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

