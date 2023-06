Noch keine konkrete Lösung für Ford in Saarlouis

SAARLOUIS (dpa-AFX) - Die Zukunft des Ford -Werkes in Saarlouis ist weiter ungewiss. Ford-Deutschland-Chef Martin Sander habe bei der Betriebsversammlung am Donnerstag keinen Investor für den Standort präsentieren können, sagte der Erste Bevollmächtigter der IG Metall Völklingen, Lars Desgranges, der Deutschen Presse-Agentur.

Darauf hatten die Beschäftigten gehofft an diesem Jahrestag: Ford hatte am 22. Juni 2022 die Entscheidung bekanntgegeben, dass das Werk Valencia den Zuschlag für die neue Elektroauto-Plattform erhält. Damit wurde zugleich das Ende für die Focus-Produktion 2025 in Saarlouis besiegelt. Aktuell gibt es hier noch 4400 Beschäftigte.

Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin befinde Ford sich derzeit "in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren mit dem Potenzial, rund 2500 Arbeitsplätze zu schaffen." Man arbeite daran, "schnellstmöglich eine Vereinbarung zu erzielen".

Die IG Metall befinde sich laut Desgranges im "Arbeitskampf-Modus". In eine Urabstimmung werde man frühestens am nächsten Mittwoch gehen./ksp/DP/jha