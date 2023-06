Thyssenkrupp - Wasserstoff-Tochter Nucera macht bei Börsengang Zugeständnisse

München (Reuters) - Thyssenkrupp verkauft die Aktien ihrer Wasserstoff-Tochter Nucera bei deren Börsengang billiger als erwartet.

Die bis zu 30,3 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 19 und 21,50 Euro angeboten werden, wie Thyssenkrupp Nucera am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Börsenwert zwischen 2,4 und 2,7 Milliarden Euro. Zuletzt war eine Bewertung von mehr als drei Milliarden Euro erwartet worden. Die Emission bringt Nucera damit zwischen 500 und 566 Millionen Euro. Die Papiere können von Montag an bis zum 5. Juli gezeichnet werden, am 7. Juli soll das Unternehmen dann sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.

Um die Emission abzusichern, hat Nucera zwei Ankeraktionäre gewonnen: Die Fonds-Tochter von BNP Paribas und der saudi-arabische Staatsfonds PIF haben sich vorab verpflichtet, Nucera-Aktien zu zeichnen.

