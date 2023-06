EQS-Adhoc: Enapter AG: Aufsichtsrat bestellt Co-CEO

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter AG: Aufsichtsrat bestellt Co-CEO



27.06.2023 / 12:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Enapter AG

Heidelberg

ISIN: DE000A255G02

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Enapter AG: Aufsichtsrat bestellt Co-CEO

Berlin (27 Juni 2023) – Der Aufsichtsrat der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat Dr. Jürgen Laakmann mit Wirkung ab 01.07.2023 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt.

Dr. Laakmann wird die Rolle des Co-CEO neben Herrn Sebastian-Justus Schmidt einnehmen.

Herr Dr. Laakmann verfügt über mehr als 20 Jahre Management-Erfahrung, unter anderem in der Strategieberatung und in den Bereichen Automotive und Tech. Zuletzt war er CEO bei der Formel D Gruppe, einem führenden Automobildienstleister. Dort hat Dr. Laakmann maßgeblich die strategische Geschäftsentwicklung gestaltet und unter anderem 22 internationale Niederlassungen und Tochtergesellschaften aufgebaut. Zudem verfügt Dr. Laakmann über weitreichende Erfahrung in Private Equity und M&A-Transaktionen. Als promovierter Ingenieur für Maschinenbau bringt Dr. Laakmann außerdem umfangreiche technische Expertise ein.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0, ISIN: DE000A255G02

Weiterführende Informationen:

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de